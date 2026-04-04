Видання Games Radar з посиланням на колишнього аудіоінженера Rockstar Games Роб Карр, який працював над Grand Theft Auto V та L.A. Noire – поділилося баченням того, чому Grand Theft Auto VI створюють так довго.

В інтерв'ю блогеру Reece "Kiwi Talkz" Reilly він прямо визнав: не має доступу до внутрішньої інформації, але один висновок здається йому очевидним.

За словами Карра, з огляду на тривалість розробки, Rockstar, ймовірно, повністю перебудувала свій фірмовий рушій – RAGE Engine. Він наголошує, що технологічна база ігор змінилася настільки сильно, що компанія просто не могла залишитися на старій архітектурі.

Фактично, мовиться не про невеликі оновлення, а про радикальну модернізацію. Карр зауважує, що ще Grand Theft Auto V виходила на консолях рівня Xbox 360 і PlayStation 3 – це вже три покоління тому. За цей час вимоги до графіки, фізики, штучного інтелекту та відкритих світів зросли в рази.

Він також припускає, що Rockstar традиційно тестує нові ідеї у попередніх іграх. Наприклад, концепцію кількох головних героїв у GTA V частково надихнула місія з Grand Theft Auto IV. Це означає, що деякі технологічні або геймплейні рішення для GTA 6 могли закладатися ще кілька років тому.

Цікаво, що сам рушій RAGE (Rockstar Advanced Game Engine) має довгу історію. Вперше його використали ще у 2006 році в Rockstar Games Presents Table Tennis, і відтоді він став основою майже всіх великих проєктів студії. Винятком була лише L.A. Noire, яка використовувала інші технології для анімації облич.

Якщо припущення Карра правдиве, це добре пояснює затримку. З моменту виходу Red Dead Redemption 2 минуло вже кілька років, і Rockstar могла витратити значну частину цього часу саме на створення нової технологічної основи для майбутнього хіта.

У підсумку, навіть без офіційних підтверджень, логіка виглядає переконливою: GTA 6 може стати не просто новою грою, а фактично новим поколінням технологій для Rockstar.