Про це стало відомо із заяви керівника підрозділу штучного інтелекту Люка Дікена в LinkedIn.

Що сталося з командою ШІ у Take-Two?

Дікен очолив напрям лише на початку 2025 року, хоча до цього понад десять років працював у Zynga. За його словами, команда займалася розвитком технологій, які допомагають оптимізувати процес створення ігор – від дизайну до фінальних етапів виробництва.

Тепер Take-Two Interactive несподівано припинила з ним співпрацю, звільнивши цілий відділ, який займався розробкою та реалізацією ШІ в іграх видавця.

У своєму коментарі Люк наголосив, що колектив поєднував інноваційні підходи, технічну експертизу та глибоке розуміння геймдизайну. Розроблені ними рішення, за його словами, були спрямовані на розширення можливостей розробників, а не їх заміну.

Ймовірно, основа цього підрозділу сформувалася після придбання Zynga у 2022 році за 12,7 мільярда доларів. Саме тоді Take-Two Interactive отримала доступ до внутрішніх технологій і спеціалістів компанії.

Цікаво, що ще на початку лютого генеральний директор видавництва Штраус Зельнік заявляв про активне впровадження генеративного ШІ в робочі процеси, зазначало видання Games Industry. За його словами, такі інструменти вже дозволяють компанії економити час і ресурси під час розробки.

Попри це рішення про звільнення виглядає суперечливим. Воно може свідчити або про зміну стратегії або про внутрішню реструктуризацію напрямку ШІ. Водночас повністю відмовлятися від технологій штучного інтелекту компанія не планує. Це підтверджують і попередні заяви керівництва і загальний тренд у галузі.

Особливо на тлі того, що студія Rockstar Games активно працює над релізом Grand Theft Auto VI – однієї з найочікуваніших ігор останніх років. Сам Зельник раніше наголошував для GamesRadar, що генеративний ШІ не здатен створити гру рівня GTA VI самостійно. На його думку, такі системи працюють на основі вже існуючих даних і не можуть повноцінно замінити людську креативність.