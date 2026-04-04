Издание Games Radar со ссылкой на бывшего аудиоинженера Rockstar Games Роб Карр, который работал над Grand Theft Auto V и L.A. Noire – поделилось видением того, почему Grand Theft Auto VI создают так долго.

Действительно ли Rockstar переписала движок для GTA 6?

В интервью блогеру Reece "Kiwi Talkz" Reilly он прямо признал: не имеет доступа к внутренней информации, но один вывод кажется ему очевидным.

По словам Карра, учитывая длительность разработки, Rockstar, вероятно, полностью перестроила свой фирменный движок – RAGE Engine. Он отмечает, что технологическая база игр изменилась настолько сильно, что компания просто не могла остаться на старой архитектуре.

Фактически, говорится не о небольших обновлениях, а о радикальной модернизации. Карр замечает, что еще Grand Theft Auto V выходила на консолях уровня Xbox 360 и PlayStation 3 – это уже три поколения назад. За это время требования к графике, физике, искусственному интеллекту и открытым мирам выросли в разы.

Он также предполагает, что Rockstar традиционно тестирует новые идеи в предыдущих играх. Например,, концепция нескольких главных героев в GTA V частично вдохновлена миссией из Grand Theft Auto IV. Это означает, что некоторые технологические или геймплейные решения для GTA 6 могли закладываться еще несколько лет назад.

Интересно, что сам движок RAGE (Rockstar Advanced Game Engine) имеет долгую историю. Впервые его использовали еще в 2006 году в Rockstar Games Presents Table Tennis, и с тех пор он стал основой почти всех крупных проектов студии. Исключением была только L.A. Noire, которая использовала другие технологии для анимации лиц.

Если предположение Карра правдиво, это хорошо объясняет задержку. С момента выхода Red Dead Redemption 2 прошло уже несколько лет, и Rockstar могла потратить значительную часть этого времени именно на создание новой технологической основы для будущего хита.

В итоге, даже без официальных подтверждений, логика выглядит убедительной: GTA 6 может стать не просто новой игрой, а фактически новым поколением технологий для Rockstar.