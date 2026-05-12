Какой предмет из мира Clair Obscur можно добавить в коллекцию?

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 решили отметить первую годовщину игры выпуском полноразмерной копии механической руки Гюстава. Для реализации этого амбициозного проекта студия Sandfall Interactive объединилась с компанией Pure Arts, которая специализируется на создании высококачественных коллекционных предметов, пишет Dexerto.

Результатом их сотрудничества стала масштабная модель 1 к 1, полностью повторяющая дизайн протеза, который использует лидер экспедиции. Гюстав, которого озвучил актер Чарли Кокс, известный по сериалу "Сорвиголова", является центральной фигурой начальных часов RPG и любимцем фанатов благодаря своему девизу "для тех, кто придет после нас".

Этот коллекционный предмет имеет длину 48 сантиметров и оценивается в 429 долларов. Несмотря на то, что предзаказ уже открыт с возможностью внесения депозита в размере 15 процентов, будущим владельцам придется запастись терпением: доставка ожидается не ранее третьего квартала 2027 года.

Мастерски изготовленное из полирезина, изделие имеет изящные мраморные текстуры и элегантные золотые акценты, передающие уникальную эстетику культовой механической руки Гюстава,

– прокомментировали Pure Arts в официальном описании.

Особенностью реплики является ее интерактивность: конструкция включает вращающиеся цилиндры,, повторяя оригинальную функцию механизма из игры. Рука установлена на скульптурной каменной основе, украшенной нежными красными цветами. Это создает резкий визуальный контраст с разрушительной силой, которую этот протез демонстрирует в бою во время использования способности "Overcharge".

Каждая деталь была тщательно проработана, чтобы соответствовать эстетике эпохи Belle Époque, которая является визитной карточкой Clair Obscur. Как утверждают создатели, "каждая шестерня, пластина и поршень были воспроизведены так, чтобы обеспечить вид, будто их вытащили прямо с экрана".

Механическая рука Гюстава / Фото Pure Arts

Почему именно Гюстав?

Для поклонников сюжетной составляющей этот предмет имеет особую ценность. Гюстав начинает путешествие как главный герой и создатель конвертера Lumina – машины, призванной помочь участникам экспедиции в битве против Художницы. Однако он теряет руку в бою против Ренуара и не доживает до финального противостояния, погибая в конце первого акта. Позже по сюжету персонаж по имени Маэль использует этот протез для создания мемориала Гюставу.

Теперь этот символ решимости и жертвенности может стать частью интерьера реальных игроков или профессиональным реквизитом для косплееров.

Еще больше мерча

Помимо механической руки, Sandfall Interactive продолжает расширять линейку мерча для Clair Obscur: Expedition 33. Уже известно о выпуске саундтрека на виниловых пластинках, подготовке артбука и сотрудничестве с игровым журналом Lost in Cult для оформления обложки издания Lock-On.

Однако именно рука Гюстава остается наиболее необычным и дорогим лотом, цена которого, напомним еще раз, составляет 429 долларов. Эта реплика является свидетельством креативного видения разработчиков и уникального мира, который они построили, сочетая классическое искусство с футуристическими механизмами.

Clair Obscur: Expedition 33 – это дебютная ролевая игра французской студии Sandfall Interactive, которая вышла 24 апреля 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Издателем выступила Kepler Interactive. Игра быстро стала одним из главных феноменов RPG-жанра 2025 года, хотя изначально ее воспринимали как нишевый проект от небольшой студии.

События игры происходят в мрачном фэнтезийном мире, вдохновленном французской "Прекрасной эпохой" конца XIX – начала XX века. По сюжету загадочная Художница каждый год рисует число на монолите, после чего все люди соответствующего возраста исчезают. Когда на монолите должно появиться число "33", в последнюю экспедицию отправляется группа героев, чтобы остановить цикл смерти. Игра сочетает пошаговые JRPG-битвы с элементами реального времени – уклонениями, парированием и контратаками, пишет Gematsu.

Какие оценки получила игра?

Критики встретили игру чрезвычайно положительно:

На агрегаторе Metacritic она получила "универсальное признание".

OpenCritic сообщал, что 98% рецензентов рекомендовали проект.

У Steam рейтинг долгое время держался на уровне "очень положительный" или "преимущественно положительный" с десятками тысяч отзывов. Обозреватели особенно хвалили атмосферу, художественный стиль, музыку, сюжет и персонажей.

Многие издания называли Expedition 33 одной из самых эмоциональных RPG последних лет.

Продажи и прибыли

Коммерческий успех оказался еще более масштабным. Уже через сутки после релиза игру купили более 500 тысяч раз, за три дня продажи превысили 1 миллион копий, менее чем за две недели – 2 миллиона, а через 33 дня – 3,3 миллиона копий. В октябре 2025 года продажи превысили 5 миллионов, а весной 2026 года – 8 миллионов копий по всему миру. При этом часть аудитории проходила игру через Xbox Game Pass, поэтому реальное количество игроков было еще больше.

Награды

Относительно наград, Expedition 33 стала настоящим рекордсменом. Игра получила премии Game of the Year на The Game Awards (но потом потеряла её из-за использования ИИ), BAFTA Games Awards, D.I.C.E. Awards, Golden Joystick Awards и GDC Awards. Она стала лишь второй игрой после Baldur's Gate 3, которая смогла выиграть все пять главных наград "Игра года" в индустрии. На The Game Awards 2025 проект получил девять побед из тринадцати номинаций, что стало историческим результатом.

Что ждет дальше Clair Obscur?

Относительно будущего франшизы, руководитель Sandfall Interactive Гийом Брош уже подтверждал, что "Clair Obscur" задумывается как отдельная серия, а Expedition 33 – лишь первая ее часть. Разработчики прямо говорили, что хотят создавать новые истории в этой вселенной. В то же время пока неясно, будет ли следующая игра прямым сюжетным продолжением. Студия также выпускала большие бесплатные обновления и намекала на возможные DLC, пишет TechRadar.

Также уже подтверждена экранизация. В январе 2025 года издание Variety написало, что по мотивам игры готовят live-action адаптацию. Над проектом работает компания Story Kitchen в сотрудничестве с Sandfall Interactive. Именно Story Kitchen ранее занималась адаптациями Sonic, Tomb Raider и других игровых франшиз. Деталей об актерах или дате выхода пока нет.

Кто такие PureArts?

PureArts – канадский производитель премиальных статуэток и коллекционных предметов. Компания работает с 2008 года и специализируется на дорогих лицензионных фигурках, репликах оружия, шлемах, масках и диорамах по мотивам видеоигр, фильмов и комиксов.

PureArts больше всего известна благодаря сотрудничеству с Ubisoft. Компания выпускала масштабные статуи для серии Assassin's Creed, включая Эцио, Альтаира, Байека, Эйвора и персонажей Assassin's Creed Shadows. Также они создавали мерч для Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, The Last of Us, God of War Ragnarök, Resident Evil, Halo и Batman: Arkham.

Компания также известна тем, что делает очень детализированные и дорогие коллекционные предметы – некоторые статуи стоят более 1000 долларов. PureArts часто выпускает ограниченные серии для коллекционеров с ручной покраской, LED-подсветкой и большими диорамами. Именно поэтому сотрудничество бренда с Clair Obscur: Expedition 33 считается показателем того, насколько быстро игра стала большой франшизой в AAA-сегменте.