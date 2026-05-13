Легендарный разработчик видеоигр четко объяснил позицию по использованию ИИ в собственных играх, сообщает 24 Канал.

Кто такой Эрик Барон?

Американский геймдизайнер стал иконой инди-сцены в 2016 году, выпустив симулятор фермы Stardew Valley.

Над игрой он самостоятельно работал более четырех лет, выполняя роль сценариста, художника, музыканта и разработчика. К тому же некоторое время Эрик параллельно подрабатывал билетером в театре, информирует GQ.

В конце то, что началось как небольшой проект для портфолио, стало бестселлером, который на начало 2026 года продался тиражом в более 50 миллионов копий, сообщает VGChartz.

Почему Stardew Valley стала культовой игрой?

Для этих миллионов геймеров игра быстро стала не просто "забавой", а фактически терапевтическим пространством.

Занимайтесь фермерством, ходите на рыбалку, исследуйте шахты или заводите отношения – Stardew Valley позволяет каждому выбрать свой вектор развития и наслаждаться жизнью в виртуальной долине в индивидуальном темпе.

Основная механика и расслабляющая эстетика настолько хорошо сочетаются, что игроки погрузятся в игру с головой и никогда не захотят ее покинуть,

– подтверждает наши слова обзор журналиста Патрика Хэнкока для издания Destructoid.

Именно из-за этого, геймеры возвращаются к проекту годами, а он сам получает регулярные обновления.

Медитативный геймплей, прекрасный игровой мир и интересные персонажи сделали его одной из лучших игр всех времен.

Stardew Valley заслужила место на вашей любимой платформе как современная классика, гордо стоя рядом с величайшими играми всех времен,

– заявила Шейлин Коттен в обзоре для IGN.

Как Эрик Барон относится к ИИ?

После всплеска популярности Stardew Valley, ее автор, более известный как ConcernedApe, нанял в помощники немало людей, но до сих пор также занимается своим детищем и собственноручно.

Параллельно, он работает над новым проектом под названием Haunted Chocolatier.

При такой занятости, культовый разработчик жестко исключает использование ИИ в создании своих проектов. Эрик говорит, что "может понять", когда ИИ используют чтобы выполнять "специализированные" рутинные задачи, но считает творчество сугубо человеческим делом.

Я, как человек, который хочет выразить себя художественным путем, никогда не хотел бы использовать искусственный интеллект для любого творчества, потому что это вне того, чем я занимаюсь. Моя цель – выразить себя творческим способом. Почему я должен позволять искусственному интеллекту делать это за меня?,

– заявил Барон в интервью для GameInformer.

Что известно о Haunted Chocolatier?

Будущая игра ConcernedApe будет больше и масштабнее Stardew Valley и расскажет о кондитере, который живет в замке, населенном привидениями.

Проект выйдет на ПК с последующим "портированием" на другие платформы.

Сейчас даты релиза игры до сих пор нет, несмотря на ее анонс более 5 лет назад.