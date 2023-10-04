Stardew Valley навсегда вошла в историю игровой индустрии, как один из самых успешных инди-проектов, сделанных одним человеком.

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Пока последующими обновлениями Stardew Valley большей мерой занимается его команда, сам Эрик Барон вовсю работает над своим следующим проектом, пиксельной RPG – Haunted Chocolatier.

Недавно разработчик, в честь достижения отметки в 1 миллион фолловеров в соцсети X, поделился новыми скриншотами игры, показав поклонникам ее живописный и таинственный мир.

Фото ConcernedApe

На первом изображении персонаж игрока осматривает красиво украшенное здание, а на другом уже сражается против врагов в лесу, используя лук и стрелы.

Фото ConcernedApe

На третьем скриншоте можно увидеть, как главный герой стоит перед красивым фонтаном.

Фото ConcernedApe

А последнее фото показывает удивительно большую и уютную библиотеку.

Фото ConcernedApe

Хотя скриншоты разработчика, конечно, статические, фанаты все равно могут оценить, сколько работы было вложено в каждую из этих локаций.

Однако, учитывая то, что Эрик Барон еще не обнародовал никаких временных рамок релиза Haunted Chocolatier, геймерам следует настроиться на долгое ожидание, прежде чем они смогут окунуться в новое приключение от гениального разработчика.