Stardew Valley назавжди увійшла в історію ігрової індустрії, як один з найуспішніших інді-проєктів, зроблених однією людиною.

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Поки подальшими оновленнями Stardew Valley здебільшого опікується його команда, сам Ерік Барон на повну працює над своїм наступним проєктом, піксельною RPG – Haunted Chocolatier.

Нещодавно розробник, на честь досягнення відмітки у 1 мільйон фоловерів в X, поділився новими скриншотами гри, показавши шанувальникам її мальовничий та таємничий світ.

Фото ConcernedApe

На першому зображенні персонаж гравця оглядає гарно прикрашений будинок, а на іншому вже відбивається від ворогів у лісі, використовуючи лук і стріли.

Фото ConcernedApe

На третьому скриншоті можна побачити як головний герой стоїть перед красивим фонтаном.

Фото ConcernedApe

А останнє фото показує напрочуд велику та затишну бібліотеку.

Фото ConcernedApe

Хоча скриншоти розробника, ясна річ, статичні, фанати все одно можуть оцінити, скільки роботи було вкладено в кожну із цих локацій.

Однак, враховуючи те, що Ерік Барон ще не оприлюднив жодних часових рамок релізу Haunted Chocolatier, то геймерам слід налаштуватися на довге очікування, перш ніж вони зможуть поринути у нову пригоду від геніального розробника.