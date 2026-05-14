События игры развернутся в Аномалии - загадочном месте, где привычные законы физики работают неправильно, рассказывает 24 Канал. Игрокам придется исследовать разрушенные храмы, заброшенные научные станции и другие странные локации, постепенно раскрывая природу этого мира.

В центре истории окажется исследователь, жизнь которого пользователи будут переживать через личные воспоминания и отрывки прошлого. Разработчики обещают показать историю человеческой цивилизации через путешествия по разным местам - от пустынной планеты в процессе терраформирования до садов Элизиума.

Анонс в соцсети X сопровождался атмосферным тизером с философским монологом за кадром:

Каждая история имеет начало, середину и конец. Рождение, жизнь, смерть. Но мы – не истории.

По словам авторов, в третьей части игроков ждут еще более сложные и бескомпромиссные загадки, сочетание знакомых механик с новыми элементами, а также ответы на главные вопросы серии и глубокие тайны Аномалии.

Релиз The Talos Principle 3 ожидается в 2027 году на PC у Valve Steam и PlayStation 5. Сейчас на странице игры заявлен только английский язык - список локализаций разработчики, вероятно, объявят позже.

Почему серия The Talos Principle стала культовой?

Несмотря на популярность шутеров серии Serious Sam, именно The Talos Principle со временем стала одной из самых успешных и наиболее высоко оцененных франшиз студии. Игры серии получили признание благодаря сочетанию сложных головоломок с размышлениями об искусственном интеллекте, сознание, человечность и будущее цивилизации.

Интересный факт! Название серии отсылает к Талосу - бронзовому автоматону из древнегреческой мифологии. В самой игре "Принцип Талоса" описывается как идея о том, что если механическое существо способно иметь сознание, то и человек фактически является сложной биологической машиной.

О чем предыдущие игры серии?

Первая часть The Talos Principle вышла в 2014 году и стала неожиданным успехом для хорватской студии Croteam, которая до того ассоциировалась преимущественно с динамичными шутерами серии Serious Sam. Разработчики решили отойти от привычного формата и создали атмосферную головоломку от первого лица с глубоким философским сюжетом.

Игра соединила сложные пространственные пазлы с темами искусственного интеллекта, сознания, религии, трансгуманизма и природы человечества. Сценарий для проекта написали Том Джуберт, известный по FTL: Faster Than Light и The Swapper, а также писатель Йонас Кирацес.

Оригинальная игра получила очень высокие оценки критиков и впоследствии начала регулярно попадать в списки лучших головоломок в истории видеоигр. На Metacritic PC-версия имеет 85 баллов из 100, а в Steam проект до сих пор удерживает "очень положительные" отзывы пользователей.

В 2023 году студия выпустила The Talos Principle 2. Сиквел значительно масштабировал вселенную серии, сделав больший акцент на сюжете, персонажах и исследовании мира будущего, где человечество существует в форме роботов.

Вторая часть также получила очень теплый прием критиков. Обозреватели особенно хвалили дизайн загадок, атмосферу и философские диалоги. Некоторые журналисты даже сравнивали серию по влиянию и структуре головоломок с Portal.

В 2025 году Croteam выпустила ремастер The Talos Principle: Reawakened на Unreal Engine 5. Обновленная версия получила улучшенную графику, современные системы доступности, редактор головоломок и новую сюжетную главу In the Beginning, раскрывающую происхождение симуляции и последние дни человечества.