2023 год был богат хорошими и даже, не побоимся этого слова, шедевральными релизами, однако было в нем и несколько разочарований.

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Одним из самых больших провалов стала игра по вселенной легендарной саги Властелин Колец, рассказывающая геймерам о тяжелой жизни Голума – Lord of the Rings: Gollum.

Проект с самого релиза утонул в беспощадной критике, ведь в игре буквально не было ничего за что ее можно было бы похвалить.

Ужасный сюжет, управление, геймдизайн и куча технических проблем уверенно подарили проекту Daedalic титул одной из худших игр года, а разработчиков заставили извиниться за свою работу вскоре после релиза.

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Однако недавно появилась информация, указывающая на то, что эти извинения вряд ли можно назвать искренними и решили опубликовать их издатели игры из компании Nacon.

На правах анонимности бывшие сотрудники Daedalic Entertainment дали интервью немецкому изданию GameTwo.

В ходе него выяснилось, что разработчики не очень ладили с издателями, а на игру было выделено недостаточно средств по отношению к амбициозности замысла (бюджет составил 13 миллионов евро).

Кроме того, печально известное извинение, опубликованное на официальной странице игры в соцсети X (тогда еще в твиттере) было создано с помощью ИИ ChatGPT.

То самое извинение / Фото с X

По словам анонимов, разработчики не знали о нем вплоть до момента публикации на которой опять же настояли издатели из Nacon.

Такой уровень безразличия к своим клиентам шокировал геймеров и порядочно испортил репутацию издателям.