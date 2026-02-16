Sony потрапила у напрочуд цікаву ситуацію, коли пара геймерів вирішила покликати компанію на своє весілля, інформує Dexerto.
Як Sony відреагували на запрошення на весілля від фанатів?
Іноді як жарт молодята можуть запросити на своє свято того, хто точно ніколи не прийде. Найчастіше такими "гостями" стають голлівудські актори, відомі співаки чи інші знаменитості.
Зазвичай, наречені не отримують навіть відмови, проте інколи стається щось цікаве. Як от з користувачкою Instagram під ніком @kirstenandthecorgis та її новоспеченим чоловіком.
Виявилося, що вони вирішили запросити на святкування компанію Sony, оскільки обоє є затятими геймерами та шанувальниками PlayStation із самого дитинства.
Вразило ж усіх те, що Sony відповіли на їхнє весільне запрошення, надіславши їм набір безкоштовних ігор та вітальну листівку, підписану від руки.
Ейдане та Кірстен, вітаємо з одруженням!,
– написано на ній.
Відповідь на запрошення: дивіться відео
Серед подарунків для молодят опинилися цифрові коди для Marvel's Spider-Man 2 та Horizon Call of the Mountain, а також ігрові предмети для Fortnite і ще дві неопізнані картки з кодами.
Допис в Instagram зі звітом про "привітання Sony" переглянули близько 1 мільйона разів, тож компанія влаштувала собі вельми вигідну піар-акцію ще й зробила приємно двом давнім фанам.
Які знаменитості відвідували весілля фанатів?
Ймовірно, найвідоміший такий випадок трапився у 2016 році, коли Тейлор Свіфт не лише прийшла на свято, а й зробила молодятам музичний подарунок.
Це сталося після того, як сестра нареченого Макса Сінгера написала співачці листа у якому розповіла про те, що родина втратила маму напередодні святкування. Молодята взяли офіційний шлюб у лікарняній палаті аби вона не пропустила найважливіший день у житті сина.
Мама Сінгера була шанувальницею творчості Тейлор, тож та не змогла проігнорувати запрошення та відвідала весілля у Нью-Джерсі, повідомляє BBC.