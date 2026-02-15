God of War: Sons of Sparta не можна назвати вельми успішним проєктом, а творець оригінальної трилогії й узагалі розлючений фактом існування гри, інформує The Gamer.

Джаффе назвав нову God of War "лайном"?

PlayStation State of Play ощасливила фанатів "Бога війни" не лише новиною про підготовку ремейків перших трьох відеоігор серії, а й виходом спін-офф приквелу у жанрі "метроїдванії" з підзаголовком Sons of Sparta.

Проєкт розповідає історію становлення молодого Кратоса, до того як він став брутальним бородатим божеством, якого так полюбили геймери.

Саме це небияк роздратувало Девіда Джаффе – творця оригінальної трилогії.

На своєму YouTube каналі він виклав "огляд" на гру, хоча зіграв всього лиш годину та не планує до неї повертатися.

Прев'ю до відео одразу демонструє ставлення ветерана геймдеву до проєкту, оскільки містить промовисту фразу "Total crap!" (Повне лайно!).

Джаффе визнав, що завжди хотів побачити якісну 2D-гру у франшизі, але Sons of Sparta розчарувала його цілком і повністю.

Окрім "слабкої" гри акторів озвучення, новий проєкт Santa Monica Studios продовжує "гуманізацію" Кратоса, яка дратує Джаффе ще з часів перезапуску серії.

Девід заявив, що йому не подобається гра, і він не може її рекомендувати, оскільки це взагалі "не God of War". Розробник дивується "хто взагалі хоче грати за молодого Кратоса", який є просто "пересічною дитиною".

На додачу, Джаффе розкритикував "стиль" Sons of Sparta, заявивши, що вона мала бути куди кривавішою та більш схожою на ігри Blasmopheus чи Slain: Back from Hell. Загалом він навіть не розуміє хто у Sony прийняв рішення затвердити цей проєкт у такому вигляді.

Виглядає так, що з цією думкою згодні і чимало геймерів, адже середня оцінка гри на порталі metacritic становить лише 7.4 з 10.

Хто такий Девід Джаффе?