Колишній співробітник Santa Monica Studio – Девід Джаффе, який стояв у зародку серії God of War, висловив своє розчарування розвитком характеру Кратоса.

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У першій God of War, що вийшла у 2005 році, головний герой Кратос постав перед гравцями як мстивий, безкомпромісний та жорстокий воїн, але відтоді він перетворився на більш комплексного персонажа.

Перезапуск God of War 2018 року показав як "Привид Спарти" живе тихим ізольованим життям зі своїм сином Атреєм. Упродовж гри стає зрозуміло, що протагоніст став більш емоційним та стриманішим в плані гніву.

God of War Ragnarok продовжила цю тенденцію, оскільки Кратос почав вдаватися в питання про своє місце у світі та ще більше приділяти уваги стосункам із сином.

Такий розвиток персонажа підкорив серця більшості геймерів та змусив їх співпереживати спартанцеві.

Трейлер God of War: Ragnarok – дивитися відео

Однак виявилося, що Джаффе, який покинув Santa Monica Studio ще у 2007 році, не є прихильником цієї нової особистості Кратоса.

У відео на своєму YouTube каналі, творець оригінального God of War пояснив, що, на його думку, Кратос став надто "людяним" персонажем.

Він стверджує, що автори нових ігор переклали свої особисті життєві проблеми на Кратоса, зробивши грецького напівбога слабшою версією того, ким він був на початку.

З одного боку це дійсно так, адже творець перезапуску Корі Балроґ і сам говорив, що головною темою гри стало батьківство саме через його власний життєвий досвід, однак чи можна це назвати недоліком?

Мільйони геймерів, які полюбили Кратоса саме з гри 2018 року навряд чи погодяться з думкою Джаффе.