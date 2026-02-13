PlayStation State of Play потішила геймерів великою кількістю цікавих анонсів, серед яких олдскульним геймерам найбільше запам'яталося повернення легендарної "кастельванії", інформує 24 Канал.

Коли вийде Castlevania: Belmont's Curse?

Одна з найшанованіших франшиз Konami, цьогоріч святкуватиме своє 40-річчя, адже перша гра серії вийшла ще у вересні 1986 року. Маючи майже 20 основних ігор, а також безліч спін-оффів та ремейків, Castlevania є однією з найстаріших ігрових франшиз, повідомляє Gamerant.

Відсвяткувати ювілей вирішили з розмахом, випустивши нову "головну" гру франшизи під назвою Castlevania: Belmont's Curse.

Події проєкту розгорнуться через 23 роки після завершення історії Castlevania 3: Dracula's Curse, а протагоністом стане улюблений багатьма фанатами Тревор Бельмонт.

Трейлер гри: дивіться відео

Багато хто також помітив новий візуальний стиль гри, який вельми нагадує інді-хіт Dead Cells. Це не співпадіння, оскільки його розробники з Motion Twin, спільно з Konami та Evil Empire і створюють Castlevania: Belmont's Curse.

Щодо ігрового процесу, то він буде базуватися на базових стовпах "метроїдваній": дослідженні світу та бойовій системі.

Реліз проєкту планується до кінця 2026 року на PS5, Xbox Series X|S, ПК та Nintendo Switch.

