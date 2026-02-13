PlayStation State of Play потішила геймерів великою кількістю цікавих анонсів, серед яких олдскульним геймерам найбільше запам'яталося повернення легендарної "кастельванії", інформує 24 Канал.
Коли вийде Castlevania: Belmont's Curse?
Одна з найшанованіших франшиз Konami, цьогоріч святкуватиме своє 40-річчя, адже перша гра серії вийшла ще у вересні 1986 року. Маючи майже 20 основних ігор, а також безліч спін-оффів та ремейків, Castlevania є однією з найстаріших ігрових франшиз, повідомляє Gamerant.
Відсвяткувати ювілей вирішили з розмахом, випустивши нову "головну" гру франшизи під назвою Castlevania: Belmont's Curse.
Події проєкту розгорнуться через 23 роки після завершення історії Castlevania 3: Dracula's Curse, а протагоністом стане улюблений багатьма фанатами Тревор Бельмонт.
Трейлер гри: дивіться відео
Багато хто також помітив новий візуальний стиль гри, який вельми нагадує інді-хіт Dead Cells. Це не співпадіння, оскільки його розробники з Motion Twin, спільно з Konami та Evil Empire і створюють Castlevania: Belmont's Curse.
Щодо ігрового процесу, то він буде базуватися на базових стовпах "метроїдваній": дослідженні світу та бойовій системі.
Реліз проєкту планується до кінця 2026 року на PS5, Xbox Series X|S, ПК та Nintendo Switch.
Чим відома Castlevania?
Готична атмосфера, боротьба з Дракулою та фірмовий візуальний стиль зробили такі ігри як Castlevania: Symphony of the Night нетлінною класикою.
На додачу, серія по суті сформувала жанр "метроїдванія" завдяки нелінійним рівням і системі прокачування.
Минулоріч Netflix перетворили відеогру в анімаційний серіал, який здобув непогані відгуки публіки, йдеться на IGN.