God of War: Sons of Sparta нельзя назвать весьма успешным проектом, а создатель оригинальной трилогии и вовсе разозлен фактом существования игры, информирует The Gamer.
Джаффе назвал новую God of War "дерьмом"?
PlayStation State of Play осчастливила фанатов "Бога войны" не только новостью о подготовке ремейков первых трех видеоигр серии, но и выходом спин-офф приквела в жанре "метроидвании" с подзаголовком Sons of Sparta.
Проект рассказывает историю становления молодого Кратоса, до того как он стал брутальным бородатым божеством, которого так полюбили геймеры.
Именно это изрядно разозлило Дэвида Джаффе – создателя оригинальной трилогии.
На своем YouTube канале он выложил "обзор" на игру, хотя сыграл всего лишь час и не планирует к ней возвращаться.
Превью к видео сразу демонстрирует отношение ветерана геймдева к проекту, поскольку содержит красноречивую фразу "Total crap!" (Полное дерьмо!).
Джаффе признал, что всегда хотел увидеть качественную 2D-игру во франшизе, но Sons of Sparta разочаровала его целиком и полностью.
Помимо "слабой" игры актеров озвучки, новый проект Santa Monica Studios продолжает "гуманизацию" Кратоса, которая раздражает Джаффе еще со времен перезапуска серии.
Дэвид заявил, что ему не нравится игра, и он не может ее рекомендовать, поскольку это вообще "не God of War". Разработчик удивляется "кто вообще хочет играть за молодого Кратоса", который является просто "обычным ребенком".
В дополнение, Джаффе раскритиковал "стиль" Sons of Sparta, заявив, что она должна была быть куда более кровавой и более похожей на игры Blasmopheus или Slain: Back from Hell. В общем он даже не понимает кто в Sony принял решение утвердить этот проект в таком виде.
Выглядит так, что с этим мнением согласны и многие геймеры, ведь средняя оценка игры на портале metacritic составляет лишь 7.4 з 10.
Кто такой Дэвид Джаффе?
Американский геймдизайнер, который после выхода на "пенсию" известен своей провокационной публичной позицией относительно нынешнего состояния индустрии видеоигр.
Он является создателем известной серии Twisted Metal, которая популяризировала жанр "боевых гонок" на консолях PlayStation.
Кроме того Джаффе был креативным директором "греческой" God of War, заложившей основу для одной из самых известных игровых франшиз в мире.