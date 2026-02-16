Sony попала в удивительно интересную ситуацию, когда пара геймеров решила позвать компанию на свою свадьбу, информирует Dexerto.

Как Sony отреагировали на приглашение на свадьбу от фанатов?

Иногда в качестве шутки молодожены могут пригласить на свой праздник того, кто точно никогда не придет. Чаще всего такими "гостями" становятся голливудские актеры, известные певцы или другие знаменитости.

Обычно, молодые не получают даже отказа, однако иногда происходит что-то интересное. Как вот с пользовательницей Instagram под ником @kirstenandthecorgis и ее новоиспеченным мужем.

Оказалось, что они решили пригласить на празднование компанию Sony, поскольку оба являются ярыми геймерами и поклонниками PlayStation с самого детства.

Поразило же всех то, что Sony ответили на их свадебное приглашение, прислав им набор бесплатных игр и поздравительную открытку, подписанную от руки.

Эйдан и Кирстен, поздравляем с бракосочетанием!,

– написано на ней.

Ответ на приглашение: смотрите видео

Среди подарков для молодоженов оказались цифровые коды для Marvel's Spider-Man 2 и Horizon Call of the Mountain, а также игровые предметы для Fortnite и еще две неопознанные карточки с кодами.

Пост в Instagram с отчетом о "поздравлении Sony" просмотрели около 1 миллиона раз, поэтому компания устроила себе весьма выгодную пиар-акцию еще и сделала приятно двум давним фанам.

