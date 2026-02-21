Роздачі відеоігор у Steam завжди стають предметом цікавості для геймерів і цього разу на платформі Valve можна отримати одразу два проєкти, інформує 24 Канал.

Які дві гри можна отримати безплатно у Steam?

Першою безплатно відеогрою є "BROTHER!!! Save him!"– платформер, випущений ще у 2020 році інді-студією TakeThem.Games, інформує Gamerant.

Цей "хардкорний 2D-платформер у ретро-стилі" має гарний "піксельний" стиль та може зацікавити любителів ігор штибу Super Meat Boy.

На геймерів очікують понад 20 складних рівнів та "грізні боси".

Скриншот з гри / Фото Steam

Безплатно поповнити свою бібліотеку Steam платформером можна до 20:00 за київським часом 24 лютого.

Ще швидше потрібно діяти аби отримати у своє розпорядження інді-горор Paragnosia 2024 року.

Як і попередня гра, цей проєкт є своєрідним "омажем" на іншу відому серію – Five Night At Freddy's.

Трейлер: дивіться відео

Гравцю доведеться спостерігати за власною квартирою через приховані камери зі своєї "кімнати спостереження", фіксуючи паранормальну активність та намагаючись пережити 8 нічних раундів.

Проєкт має "дуже схвальний" рейтинг на платформі Valve, де 92% рецензій на гру зі 105 відгуків є позитивними.

Paragnosia буде безплатною у Steam до 10:00 за київським часом 23 лютого.

