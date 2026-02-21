Раздачи видеоигр в Steam всегда становятся предметом интереса для геймеров и на этот раз на платформе Valve можно получить сразу два проекта, информирует 24 Канал.

Какие две игры можно получить бесплатно в Steam?

Первой бесплатной видеоигрой является "BROTHER!!! Save him!"– платформер, выпущенный еще в 2020 году инди-студией TakeThem.Games, информирует Gamerant.

Этот "хардкорный 2D-платформер в ретро-стиле" имеет хороший "пиксельный" стиль и может заинтересовать любителей игр типа Super Meat Boy.

Геймеров ожидают более 20 сложных уровней и "грозные боссы".

Скриншот из игры / Фото Steam

Бесплатно пополнить свою библиотеку Steam платформером можно до 20:00 по киевскому времени 24 февраля.

Еще быстрее нужно действовать, чтобы получить в свое распоряжение инди-горор Paragnosia 2024 года.

Как и предыдущая игра, этот проект является своеобразным "омажем" на другую известную серию – Five Night At Freddy's.

Трейлер: смотрите видео

Игроку придется наблюдать за собственной квартирой через скрытые камеры из своей "комнаты наблюдения", фиксируя паранормальную активность и пытаясь пережить 8 ночных раундов.

Проект имеет "очень положительный" рейтинг на платформе Valve, где 92% рецензий на игру из 105 отзывов являются положительными.

Paragnosia будет бесплатной в Steam до 10:00 по киевскому времени 23 февраля.

Сколько видеоигр насчитывает Steam?