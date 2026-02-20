Что будет делать Capcom с утечками?

Японская компания официально подтвердила, что в интернете распространяются видеозаписи с геймплеем Resident Evil Requiem, которые были получены незаконным путем. Речь идет о физических копиях игры, попавших к отдельным лицам до старта продаж, пишет Insider Gaming.

В отличие от типичных утечек, которые обычно ограничиваются отрывками информации или деталями из слитых материалов, на этот раз пользователи публикуют полноценные фрагменты прохождения.

В заявлении, обнародованном 20 февраля на официальном аккаунте BIO_OFFICIAL в соцсети X, компания отметила, что уже зафиксировано значительное количество подобных роликов. По оценке разработчиков, эти материалы были добыты с нарушением закона. Capcom обратилась к тем, кто имеет доступ к игре или соответствующему контенту, с просьбой не публиковать его до официального запуска.

Будут последствия

Издатель подчеркивает, что распространение такого видео является не только нарушением авторского права, но и наносит вред игрокам. Основная претензия заключается в том, что спойлеры разрушают задуманную структуру повествования. Разработчики строили историю вокруг атмосферы напряжения, загадочности и постепенного раскрытия угроз. Досрочное раскрытие сюжетных поворотов нивелирует эффект, на который команда рассчитывала во время создания игры.

Capcom прямо заявила о намерении принимать "решительные меры". Речь идет об удалении видео с платформ и предупреждении пользователей, которые распространяют запрещенный контент. Фактически компания сигнализирует о готовности активно защищать интеллектуальную собственность в правовом поле.

Подобные инциденты для индустрии не новы, однако ситуация с Requiem отличается масштабом. Полные геймплейные записи до релиза создают риск массовых спойлеров в социальных сетях и на видеоплатформах. Несмотря на то, что интерес к игре остается высоким, преждевременные утечки могут повлиять на восприятие проекта и коммуникационную стратегию компании.

Resident Evil Requiem позиционируют как одну из ключевых премьер года для Capcom. Поэтому контроль над информационным полем накануне релиза для издателя является принципиальным вопросом.