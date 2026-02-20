Що робитиме Capcom із витоками?

Японська компанія офіційно підтвердила, що в інтернеті поширюються відеозаписи з геймплеєм Resident Evil Requiem, які були отримані незаконним шляхом. Йдеться про фізичні копії гри, що потрапили до окремих осіб до старту продажів, пише Insider Gaming.

На відміну від типових витоків, які зазвичай обмежуються уривками інформації або деталями зі злитих матеріалів, цього разу користувачі публікують повноцінні фрагменти проходження.

У заяві, оприлюдненій 20 лютого на офіційному акаунті BIO_OFFICIAL у соцмережі X, компанія наголосила, що вже зафіксовано значну кількість подібних роликів. За оцінкою розробників, ці матеріали були здобуті з порушенням закону. Capcom звернулася до тих, хто має доступ до гри або відповідного контенту, із проханням не публікувати його до офіційного запуску.

Будуть наслідки

Видавець підкреслює, що поширення такого відео є не лише порушенням авторського права, а й завдає шкоди гравцям. Основна претензія полягає в тому, що спойлери руйнують задуману структуру оповіді. Розробники будували історію навколо атмосфери напруги, загадковості й поступового розкриття загроз. Дострокове розкриття сюжетних поворотів нівелює ефект, на який команда розраховувала під час створення гри.

Capcom прямо заявила про намір вживати "рішучих заходів". Йдеться про видалення відео з платформ і попередження користувачів, які поширюють заборонений контент. Фактично компанія сигналізує про готовність активно захищати інтелектуальну власність у правовому полі.

Подібні інциденти для індустрії не нові, однак ситуація з Requiem вирізняється масштабом. Повні геймплейні записи до релізу створюють ризик масових спойлерів у соціальних мережах і на відеоплатформах. Попри те, що інтерес до гри залишається високим, передчасні витоки можуть вплинути на сприйняття проєкту та комунікаційну стратегію компанії.

Resident Evil Requiem позиціонують як одну з ключових прем'єр року для Capcom. Тому контроль над інформаційним полем напередодні релізу для видавця є принциповим питанням.