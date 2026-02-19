Якою буде The Elder Scrolls 6?

Під час розмови на подкасті Kinda Funny Gamescast керівник Bethesda Game Studios Тодд Говард відверто визнав – останні проєкти студії були своєрідним творчим відхиленням від звичної формули. Йдеться про Fallout 76 та Starfield, які, за його словами, відійшли від того стилю, який асоціюється з класичними частинами The Elder Scrolls і Fallout, пише IGN.

Говард підкреслив, що у випадку з The Elder Scrolls VI студія повертається до підходу, який добре знає і який подобається фанатам. Він прямо заявив, що команда сумувала за цим "класичним стилем". Втім, варто правильно розуміти ці слова. Мова не йде про буквальне повернення до механік епохи The Elder Scrolls III Morrowind чи навіть повне копіювання The Elder Scrolls IV Oblivion.

Найімовірніше, під "класикою" мається на увазі структура однокористувацької рольової гри з відкритим світом, де гравець вільно досліджує локації, взаємодіє з фракціями, будує власну історію та приймає рішення без мультиплеєрного фокуса. Саме таку модель Bethesda довела до комерційного піку в The Elder Scrolls V Skyrim та Fallout 4.

Новий рушій

Окремо Говард згадав технологічний бік питання. За його словами, протягом останніх років студія модернізувала рушій Creation Engine 2, який використовувався в Starfield, до нової версії – Creation Engine 3, пише TheGamer. Саме вона стане основою для The Elder Scrolls 6 і майбутніх ігор компанії. Це означає еволюцію власної технології замість переходу на сторонні рішення на кшталт Unreal Engine.

Такий вибір має логіку. Внутрішній рушій Bethesda традиційно відомий своєю модульністю та підтримкою модифікацій. Для фанатської спільноти це критично важливо – саме завдяки модам Skyrim живе вже понад десятиліття. Перехід на іншу технологію міг би зруйнувати цю екосистему.

Знайомі обличчя та нова кров

Ще один важливий момент – команда. Говард зазначив, що більшість розробників, які працювали над Skyrim, досі залишаються у студії.

Водночас до проєкту приєдналися нові фахівці з досвідом роботи в інших компаніях. Тобто йдеться не про повну зміну покоління, а про поєднання досвіду та свіжих ідей.

Коли чекати гру?

Попри оптимістичні заяви, чекати швидкого релізу не варто. Говард прямо визнав, що гру анонсували надто рано – ще у 2018 році. Зараз студія перебуває на внутрішньому етапі, коли проєкт уже можна проходити, і команда готується перетнути важливу виробничу віху. Проте до релізу, за його словами, ще далеко.

Головний меседж простий – Bethesda не намагається зробити ще один експериментальний проєкт. The Elder Scrolls 6 задумана як повернення до того, що зробило студію культовою. Наскільки вдало це спрацює – стане зрозуміло лише тоді, коли гравці нарешті побачать гру не лише у вигляді короткого тизера.

