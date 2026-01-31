Основними перешкодами, на думку Брюса, є технічні труднощі та застарілі механіки, які сьогодні можуть викликати дискомфорт у гравців. Про це він розповів в інтерв'ю виданню PressBoxPr.

Дивіться також Fallout 4 отримала безплатні DLC за мотивами серіалу та New Vegas

Чому розробник вважає оновлення класики недоцільним?

Брюс Несміт, який присвятив Bethesda 17 років життя та працював провідним дизайнером Skyrim, навів кілька вагомих аргументів проти ремастера Morrowind. Однією з головних проблем він називає ймовірну втрату початкового коду гри.

На відміну від ситуації з Oblivion, де вихідні дані були в наявності, робота над Morrowind може стати технічно неможливою без величезних затрат.

Окрім технічних аспектів, ветеран індустрії впевнений, що гра просто не витримала перевірку часом. На його думку, фанати могли закривати очі на недоліки в ремастері Oblivion через почуття ностальгії, проте чим старішою є гра, тим важче ігнорувати її застарілість.



Ремейк TES Morrowind, на думку Несміта, немає сенсу / Скриншот з гри

Несміт зауважив, що якщо ви спробуєте пограти в Morrowind зараз, на вас чекає справжній крінж. Він навіть визнав, що як дизайнер квестів сам доклав руку до деяких суперечливих моментів у минулих іграх серії.

За оцінками фахівця, створення повноцінного ремейка на рушії Skyrim зайняло б близько 4 років. Несміт ставить питання, чи не краще було б замість цього створити щось абсолютно нове, наприклад, повернутися в землі Morrowind, але вже з іншою історією.

Поки офіційна студія не планує перевидання, над аматорським проєктом Skywind з 2011 року продовжують працювати ентузіасти з TESRenewal. Минулої весни розробники-аматори натякнули, що завершення їхньої багаторічної праці вже видніється на горизонті.