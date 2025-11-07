У Rockstar могут быть серьезные внутренние проблемы. Это подтверждает свидетельство работника студии, сообщает 24 Канал со ссылкой на GTA Forums.

Интересно На этот раз точно правда: глава Take-Two снова заверил в окончательности новой даты релиза GTA 6

Как повели себя с сотрудниками?

На форуме, посвященном Grand Theft Auto, пользователь под ником Organize заявил, что он многолетний работник Rockstar и поделился подробностями того как проходили скандальные увольнения из компании.

По его словам, уволенные коллеги получили индивидуальные сообщения от отдела кадров о назначении "короткой дружеской беседы".

В ее рамках, работникам были вручены конверты с письмом, где отмечалось, что их трудовой договор расторгнут из-за "грубого нарушения служебных обязанностей" путем публикации сообщений в Discord.

При этом, даже по просьбе, не было предоставлено никаких доказательств или озвучено другую причину увольнения. Organize также рассказал, что Rockstar отказали работникам в праве быть представленными профсоюзом на дисциплинарном совещании, что противоречит трудовому законодательству Великобритании.

Тех сотрудников, что не находились в офисе и вообще уволили коротким звонком и аналогичным письмом. По словам инсайдера, один из сотрудников после новости пережил паническую атаку, но это не заинтересовало отдел кадров и они быстро положили трубку.

Кого уволили?

Поражает информация и относительно того кто попал под "горячую руку". Всего уволили 34 человека – 31 в Великобритании и 3 в Канаде.

По словам Organize, "сокращение" коснулось самых разнообразных работников, некоторые из которых провели в компании более 18 лет и не имели никаких дисциплинарных замечаний до этого инцидента.

Познакомьтесь с некоторыми из талантливых #womenbehindthegames из Rockstar North и присоединяйтесь к нам в этот #internationalwomensday в честь всех удивительных женщин, работающих в сфере разработки игр. Следуйте за @rockstarcareers чтобы узнать, как вы можете присоединиться к нам. pic.twitter.com/IEDUDm3yKW - Rockstar Careers (@rockstarcareers) 8 марта, 2019

Из студии "выставили" опытных художников, аниматоров, тестировщиков, программистов и продюсеров, включая ведущих специалистов (лидов).

По мнению инсайдера, этих людей будет трудно заменить и такая ситуация существенно повлияет на соблюдение дедлайнов. Кто знает, возможно, именно поэтому уже перенесли GTA 6.

В дополнение, информатор заявил, что некоторые из уволенных сотрудников были на больничном, восстанавливались после операции или находились в отпуске по уходу за ребенком.

Всех рабочих уволили без сохранения заработной платы, что для некоторых может привести даже к потере рабочей визы и потенциальной депортации.

Что будет дальше?

Можно было бы подумать, что на этих увольнениях все закончится, но ситуация выглядит весьма угрожающей.

Дело в том, что в профсоюзном Discord канале работников Rockstar насчитывается более 250 членов, а большинство уволенных были представителями оргкомитетов отдельных подразделений студии.

Они планировали начать с руководством студии переговоры по наболевшим проблемам, в частности о "неадекватной" оплате труда и негибких условиях.

Мораль в студии на грани. Когда мы должны были бы радоваться тому, что будет в следующем году, мы сейчас полностью разочарованы, а наше доверие к другим полностью разрушено,

– резюмирует Organize.

Поэтому, в рядах Rockstar может возникнуть серьезный бунт, который потенциально будет иметь непоправимые последствия не только для GTA 6, но и для других проектов компании.