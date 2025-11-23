В соцсетях появилось видео, которое сразу стало вирусным: игрок Arc Raiders буквально оседлал ракету во время схватки с одним из самых смертоносных юнитов в игре, сообщает 24 Канал со ссылкой на @ArcRaidersNow.

Стоит внимания Виртуальная премия Дарвина – 117 игроков Arc Raiders умудрились умереть уникальным способом

Игрок Arc Raiders стал героем уникального видео?

Поклонники хитового многопользовательского шутера от Embark получили в свое распоряжение доказательство того, что ракеты местных роботов "АРКов" имеют физическую модель.

Геймер под ником KnownDestroyer стал героем уникального случая, который произошел во время его схватки с Матриархом – крупнейшего из боссов игры, по состоянию на данный момент, одной из самых смертоносных "фишек" которого являются убийственные ракеты, сообщает arcraiders.wiki.

Гигантский робот выпустил в своего оппонента ракету и по стечению обстоятельств, прямо в этот момент игрок пытался занять укрытие и подпрыгнул. Уже через мгновение он, как на скейте, несся в стену здания позади буквально верхом на ней.

Курьезный момент: смотрите видео

Is this The first to rocket ride in #ArcRaiders?



u/KnownDestroyer pic.twitter.com/j4oEhuoipD - ARC Now (@ArcRaidersNow) 21 ноября, 2025

Такой "трюк" вызвал восторг поклонников Arc Raiders, тем более, что после него игрок остался в живых и смог продолжить драку с Матриархом.

Что известно об Arc Raiders?