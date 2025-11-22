Найкраща інді-гра 2022 року неочікувано отримає продовження у вигляді спін-оффу в кардинально іншому жанрі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Xbox Wire.

Якою буде відеогра Vampire Crawlers?

З моменту свого релізу Vampire Survivors тішила фанатів безплатними оновленнями, які додавали в гру безліч цікавих функцій. Останній апдейт від жовтня 2025 року, дав геймерам можливість випробувати кооперативний режим, ставши фінальною родзинкою проєкту.

Для розробників настав час рухатися далі й тому на презентації Xbox Partner Preview студія poncle представила своє нове дітище, яким стала вибухова суміш жанрів.

Vampire Crawlers – це покроковий роуглайк декбілдер, де гравці досліджуватимуть повні небезпек підземелля. Персонажами гри стануть добре відомі герої Vampire Survivors, кожен з яких матиме свої особливі здібності, йдеться на сторінці гри в Steam.

Трейлер гри: дивіться відео

Засновник poncle Лука Галанте розповів, що проєкт перебуває в розробці вже майже чотири роки, а натхненням в створенні слугували різні JRPG, CRRPG та класичні карткові ігри, такі як Solitaire.

При цьому Vampire Crawlers опиратиметься на деякі напрацювання своєї попередниці, як от систему еволюції зброї чи драйвовий саундтрек.

Гра з'явиться на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch та ПК, а також стане частиною підписки Xbox Game Pass для рівнів Premium і Ultimate.

Точна дата виходу Vampire Crawlers ще не оголошена, але відомо, що реліз планується впродовж 2026 року.

