Проєкт розробляється студією Starhelm Studios і орієнтується на шанувальників класичних ігор, де прихованість та планування є ключем до успіху, розповідає 24 Канал з посиланням на YouTube канал Starhelm Studios.

Яким буде ігровий процес у Project Shadowglass?

Події гри розгортаються у приморському королівстві, де прірва між багатіями та бідними постійно зростає. Гравці візьмуть на себе роль злодія, якому необхідно відшукати приховані в усьому світі стародавні артефакти.

Геймплей чітко розділений на два часові етапи: вдень персонаж планує майбутні операції, купує інструменти, займається покращенням власної майстерні та збирає важливу інформацію. Основна дія відбувається вночі, коли настає час для безпосередніх пограбувань.

Під час нічних вилазок критично важливо ефективно використовувати тіні, зламувати замки та непомітно знешкоджувати охорону. У новому демонстраційному відео розробник акцентував на реалістичній системі освітлення та затінення, впливі різних типів поверхонь на звук кроків, а також на використанні технології тривимірного аудіо.



Освітлення та звук у грі вражають / Фото Starhelm Studios

Крім того, гра демонструє механіки паркуру для подолання перешкод, динамічну зміну часу доби та просунуту фізичну взаємодію з предметами. Наприклад, під час стрільби з лука яблуко буде правдоподібно реагувати на влучання стріли.

Перший погляд на бойову систему Project Shadowglass – дивіться відео:

Візуально проєкт поєднує ностальгійну піксельну стилістику з повноцінним тривимірним простором, що вже викликало значне захоплення у глядачів. Багато користувачів відзначають, що гра виглядає настільки добре, що в це важко повірити.

Project Shadowglass позиціюється як ідейний спадкоємець таких класичних симуляторів занурення, як Thief, Deus Ex та System Shock. Хоча точна дата релізу поки не оголошена, відомо, що у 2026 році користувачі ПК зможуть випробувати безплатну демоверсію гри в Steam.