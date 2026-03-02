Які таємниці приховує номер Леона Кеннеді?

Resident Evil Requiem офіційно вийшла 27 лютого 2026 року й одразу отримала схвальні відгуки критиків та ще кращі оцінки від гравців. Нова частина серії пропонує майстерне поєднання екшену та горору, повертаючи нас до похмурої атмосфери та параної, притаманної першим іграм франшизи. Студія Capcom використала сучасний рушій RE Engine, щоб досягти максимальної деталізації та передати напруженість кожної хвилини перебування в цифровому Раккун-Сіті, пише TheGamer.

Дивіться також Грейс Ешкрофт з'явиться у ще одному проєкті, але це буде не Resident Evil

Одним із найцікавіших моментів, який швидко став вірусним у мережі, стала демонстрація персональних даних головного героя. Під час однієї з ігрових сцен головна героїня Грейс розмовляє по телефону, і в цей момент на екрані чітко з'являється номер – 266-555-0173. Це спровокувало справжню хвилю активності серед спільноти.



Номер телефону Леона Кеннеді / Фото Capcom

Багато хто припустив, що це не просто випадковий набір цифр для декорації, а частина масштабного квесту або прихований натяк, залишений розробниками для найуважніших фанатів.

Такі сподівання мають під собою реальне підґрунтя, адже ігрова індустрія знає чимало прикладів використання реальних номерів телефонів для маркетингових цілей.

Свого часу гравці могли зателефонувати за спеціальним номером і почути розгніваного Кратоса з God of War, пише WatchMojo.

Також неможливо не згадати легендарну гарячу лінію Nintendo Power Line, де живі оператори надавали підказки та допомагали проходити складні рівні в іграх.

Проте спроби зв'язатися з Леоном Кеннеді в реальному житті закінчилися розчаруванням для більшості ентузіастів. При спробі набрати номер 266-555-0173 люди чують лише стандартне автоматичне повідомлення про те, що виклик не може бути завершений через неправильно набраний номер. Попри надії фанатів, на іншому кінці дроту ніхто не відповідає.

Насправді це й не могло спрацювати

Хоча гравці й сподівалися додзвонилися, їхні спроби були заздалегідь провальними. Річ у тім, що номери телефонів, де є цифри "555" не є дійсними. Ви можете часто бачити їх в американських фільмах та телесеріалах.

У 1960-х роках телефонні компанії США, як AT&T, звернулися до Голлівуду з проханням використовувати 555 для вигаданих номерів, оскільки комбінація рідко застосовувалася в реальних номерах. Це запобігало ситуаціям, коли глядачі випадково дзвонили за номерами з екранів і турбували власників.

North American Numbering Plan Administration згодом зарезервувала діапазон 555-0100 до 555-0199 виключно для фільмів і серіалів — ці номери не видаються абонентам. Інші номери з 555, як 555-1212, використовуються для довідкових служб, але не для приватних ліній. ​

Тож комп'ютерні ігри перейняли цю практику, а тому цей номер не міг бути дійсним.

Гравців не зупинити

Незважаючи на відсутність миттєвої реакції за межами гри, ігрова спільнота продовжує шукати приховані сенси. На платформі Reddit уже створено цілий розділ, присвячений розгадуванню фінальної головоломки Resident Evil Requiem. Це випробування обіцяє гравцям солідну винагороду – 20 000 очок завершення. Ці бали є надзвичайно цінними, оскільки їх можна витратити на придбання нескінченних набоїв, що значно полегшує проходження гри на високих рівнях складності та полювання за престижним платиновим трофеєм.

Варто зазначити, що швидкість, з якою фанати опановують новинку, вражає. Менш ніж за 24 години з моменту релізу принаймні 22 особи вже встигли отримати платинову нагороду, що свідчить про неймовірну залученість аудиторії.