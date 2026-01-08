Глядачі побачать демонстрацію ігрового процесу фентезійної RPG Fable, офіційний дебют нової частини гоночної серії Forza Horizon та проєкт від японської студії Game Freak, розповідає 24 Канал з посиланням на Xbox Wire.

Які ігри та подробиці підготували розробники для майбутнього шоу?

Презентація розпочнеться о 20:00 за київським часом на офіційних каналах Xbox. Хоча точний хронометраж поки не оголошено, минулорічне шоу тривало приблизно 52 хвилини.

Цього разу основна увага буде зосереджена на трьох проєктах, два з яких розробляє британська студія Playground Games.

Команда, що працює над Fable , покаже свіжі кадри геймплею, які продемонструють систему вибору та його наслідків, екшен-сцени, драматичні моменти та фірмовий британський гумор із традиційною присутністю курей.

, покаже свіжі кадри геймплею, які продемонструють систему вибору та його наслідків, екшен-сцени, драматичні моменти та фірмовий британський гумор із традиційною присутністю курей. Паралельно з цим відбудеться перший повноцінний показ ігрового процесу Forza Horizon 6 – нової гоночної аркади у відкритому світі, де автори розкриють ключові нововведення та функції.

– нової гоночної аркади у відкритому світі, де автори розкриють ключові нововведення та функції. Третім учасником заходу стане японська студія Game Freak, відома завдяки серії Pokemon. Вони представлять пригодницький екшен Beast of Reincarnation. У центрі сюжету перебуває героїня, на ім'я Емма, яка здатна керувати рослинами, а допомагатиме їй вірний пес Ку. Розробники планують детально розібрати механіки взаємодії персонажів та особливості ігрового процесу.

Цікаво, що цього року програма шоу виглядає скромнішою за попередні: анонсовано лише три гри, тоді як у минулі роки їх було чотири або п'ять.

Наприклад, під час Developer_Direct 2025 відбувся анонс Ninja Gaiden 4 та були оголошені дати релізу таких ігор, як Doom: The Dark Ages та South of Midnight. Поточний анонс не містить прямих натяків на секретні сюрпризи чи додаткові покази.