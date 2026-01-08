Зрители увидят демонстрацию игрового процесса фэнтезийной RPG Fable, официальный дебют новой части гоночной серии Forza Horizon и проект от японской студии Game Freak, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Xbox Wire.

Смотрите также Таинственный таймер на сайте сериала Fallout заставил фанатов ждать ремастеры игр серии

Какие игры и подробности подготовили разработчики для будущего шоу?

Презентация начнется в 20:00 по киевскому времени на официальных каналах Xbox. Хотя точный хронометраж пока не объявлен, прошлогоднее шоу длилось примерно 52 минуты.

В этот раз основное внимание будет сосредоточено на трех проектах, два из которых разрабатывает британская студия Playground Games.

Команда, работающая над Fable , покажет свежие кадры геймплея, которые продемонстрируют систему выбора и его последствий, экшен-сцены, драматические моменты и фирменный британский юмор с традиционным присутствием кур.

, покажет свежие кадры геймплея, которые продемонстрируют систему выбора и его последствий, экшен-сцены, драматические моменты и фирменный британский юмор с традиционным присутствием кур. Параллельно с этим состоится первый полноценный показ игрового процесса Forza Horizon 6 – новой гоночной аркады в открытом мире, где авторы раскроют ключевые нововведения и функции.

– новой гоночной аркады в открытом мире, где авторы раскроют ключевые нововведения и функции. Третьим участником мероприятия станет японская студия Game Freak, известная благодаря серии Pokemon. Они представят приключенческий экшен Beast of Reincarnation. В центре сюжета находится героиня, по имени Эмма, которая способна управлять растениями, а помогать ей будет верный пес Ку. Разработчики планируют детально разобрать механики взаимодействия персонажей и особенности игрового процесса.

Интересно, что в этом году программа шоу выглядит скромнее предыдущих: анонсировано только три игры, тогда как в прошлые годы их было четыре или пять.

Например, во время Developer_Direct 2025 состоялся анонс Ninja Gaiden 4 и были объявлены даты релиза таких игр, как Doom: The Dark Ages и South of Midnight. Текущий анонс не содержит прямых намеков на секретные сюрпризы или дополнительные показы.