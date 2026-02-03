Кроме большого списка новинок, сервис покинет только одна игра, что является нетипично коротким списком для середины месяца. Полное описание новинок и изменений представил портал Xbox Wire.

Какие игры появятся в каталоге в этом месяце?

Февраль стартует с сюрприза: уже 3 февраля к подписке Ultimate, Premium и версии для ПК без официальных анонсов добавили пиратский экшен Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Следующие две недели будут насыщенными на релизы для различных платформ:

5 февраля : библиотеку пополнят симулятор американского футбола Madden NFL 26 (Ultimate, PC) и гоночная аркада для детей Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Ultimate, Premium, PC).

: библиотеку пополнят симулятор американского футбола (Ultimate, PC) и гоночная аркада для детей (Ultimate, Premium, PC). 10 февраля : в день официального выхода в сервисе появится футуристический симулятор ограблений Relooted для ПК и Xbox Series X|S (Ultimate, PC).

: в день официального выхода в сервисе появится футуристический симулятор ограблений для ПК и Xbox Series X|S (Ultimate, PC). 12 февраля : добавят сразу три проекта – экшен-роглайт BlazBlue: Entropy Effect X , кооперативный симулятор заправочной станции Roadside Research (в режиме раннего доступа) и аниме-ферму Starsand Island .

: добавят сразу три проекта – экшен-роглайт , кооперативный симулятор заправочной станции (в режиме раннего доступа) и аниме-ферму . 13 февраля : состоится одновременный релиз с выходом игры комедийного шутера High on Life 2 (Ultimate, PC). Также в этот день, празднуя восьмую годовщину, в каталог вернется средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance .

: состоится одновременный релиз с выходом игры комедийного шутера (Ultimate, PC). Также в этот день, празднуя восьмую годовщину, в каталог вернется средневековая ролевая игра . 17 февраля: приключенческий экшен Avatar: Frontiers of Pandora станет доступным для Ultimate и PC, а ролевой боевик Avowed пополнит уровень Premium.



Game Pass в феврале будет таким / Фото Xbox

По проектам, которые оставляют сервис, то 15 февраля из каталогов Game Pass Ultimate и EA Play исчезнет только одна игра – прошлогодний симулятор футбола Madden NFL 24.