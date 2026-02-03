Окрім великого списку новинок, сервіс покине лише одна гра, що є нетипово коротким списком для середини місяця. Повний опис новинок та змін представив портал Xbox Wire.

Дивіться також Криза стратегії: Microsoft визнала, що консолі програють конкуренцію, а продажі ігор падають

Які ігри з'являться в каталозі цього місяця?

Лютий стартує з сюрпризу: вже 3 лютого до підписки Ultimate, Premium та версії для ПК без офіційних анонсів додали піратський екшен Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Наступні два тижні будуть насиченими на релізи для різних платформ:

  • 5 лютого: до бібліотеки поповнять симулятор американського футболу Madden NFL 26 (Ultimate, PC) та гоночна аркада для дітей Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Ultimate, Premium, PC).
  • 10 лютого: у день офіційного виходу в сервісі з'явиться футуристичний симулятор пограбувань Relooted для ПК та Xbox Series X|S (Ultimate, PC).
  • 12 лютого: додадуть одразу три проєкти – екшен-роглайт BlazBlue: Entropy Effect X, кооперативний симулятор заправної станції Roadside Research (у режимі раннього доступу) та аніме-ферму Starsand Island.
  • 13 лютого: відбудеться одночасний реліз із виходом гри комедійного шутера High on Life 2 (Ultimate, PC). Також у цей день, святкуючи восьму річницю, до каталогу повернеться середньовічна рольова гра Kingdom Come: Deliverance.
  • 17 лютого: пригодницький екшен Avatar: Frontiers of Pandora стане доступним для Ultimate та PC, а рольовий бойовик Avowed поповнить рівень Premium.

Game Pass в лютому
Game Pass в лютому буде таким / Фото Xbox

Щодо проєктів, які залишають сервіс, то 15 лютого з каталогів Game Pass Ultimate та EA Play зникне лише одна гра – минулорічний симулятор футболу Madden NFL 24.