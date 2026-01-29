Несмотря на успехи в облачном стриминге и на ПК, продажи оборудования и контента демонстрируют отрицательную динамику, что ставит под сомнение текущий план развития бренда. Такой вывод можно сделать, если ознакомиться с финансовым отчетом Microsoft.

Смотрите также Microsoft официально анонсировала Developer_Direct 2026 с демонстрацией трех ожидаемых игр

Что именно стало причиной краха стратегии Xbox?

Согласно опубликованным данным, общие доходы от игрового направления сократились на 9%. Наиболее ощутимое падение зафиксировано в продажах оборудования – они упали на 12%, тогда как выручка от контента и сервисов Xbox уменьшилась на 5%.

Финансовый директор компании Эми Гуд подтвердила, что результаты оказались ниже ожиданий из-за неудовлетворительных показателей собственных игр, которые негативно повлияли на всю экосистему платформы.

В течение отчетного периода, длившегося с октября по декабрь 2025 года, состоялись релизы четырех значимых проектов:

Ninja Gaiden 4,

Keeper,

Outer Worlds 2,

Call of Duty: Black Ops 7.

Основные надежды возлагались на Call of Duty, однако игра не оправдала ожиданий и существенно уступила таким хитам, как Monster Hunter Wilds, Borderlands 4, NBA 2K26 и Battlefield 6.

Ситуацию осложняет изменение стратегии: отказ от эксклюзивов лишил многих геймеров причины покупать именно консоль Xbox.

Сейчас аппаратная часть устаревает, а из-за таможенных сборов цена базовой Xbox Series S держится на уровне 399 долларов. За эту же сумму пользователи могут приобрести Sony PlayStation 5 Digital Edition, которая демонстрирует более высокую производительность.

Несмотря на общий спад, гендиректор Сатья Наделла отметил рекордное количество игроков на ПК и в платных облачных сервисах. В следующем квартале компания рассчитывает на рост популярности Game Pass, что должно компенсировать потери от продаж железа. Также появляются слухи о разработке новой консоли на базе Windows с интеграцией Steam, что может стать шансом на восстановление позиций на рынке.