Чем будет обусловлена стоимость Xbox Project Helix?

Разработка новой игровой системы от Microsoft, известной под рабочим названием Project Helix, становится одной из самых обсуждаемых тем в индустрии видеоигр. По последним сообщениям, стоимость этого амбициозного устройства может колебаться в пределах от 999 до 1 200 долларов. Такая ценовая политика существенно отличается от традиционного подхода к продаже домашних консолей, однако она имеет под собой серьезное техническое и стратегическое основание, пишет VGC.

Одной из ключевых особенностей Project Helix является его уникальная гибридная природа. Как заявила генеральный директор Microsoft Games Аша Шарма в своем твите, новая система сможет запускать не только консольные проекты для Xbox, но и полноценные игры для персональных компьютеров. Это превращает будущую новинку на сверхмощный игровой компьютер в компактном форм-факторе консоли.

Аналитики, опираясь на данные технических обозревателей, отмечают, что разработчики стремятся опередить всех конкурентов по уровню графики и быстродействия, что неизбежно приводит к использованию очень дорогих компонентов.

Из чего сложится цена?

Техническое наполнение устройства обещает быть беспрецедентным для консольного рынка.

Предполагается, что в основе Project Helix будут лежать технологии, подобные следующему поколению видеокарт от компании AMD, в частности архитектура RDNA 5. Стоимость только графического чипа для такой системы может составлять около 550 – 650 долларов.

Кроме этого, значительную часть себестоимости будет составлять оперативная память, цены на которую в последние годы остаются стабильно высокими. По предварительным расчетам, большой объем памяти, необходимый для одновременной поддержки консольных и ПК-игр, может добавить к финальной цене еще около 200 долларов.

Центральный процессор, изготовлен по современному 3-нанометровому технологическому процессу, также является дорогим в производстве, что добавляет к общей сумме еще примерно 100 долларов.

Таким образом общая себестоимость всех материалов и внутренних компонентов оценивается экспертами примерно в сумму не менее, чем 900 долларов.

Так какой может быть цена?

Если Microsoft планирует получать хотя бы минимальную прибыль с каждого проданного экземпляра, розничная цена в 999 долларов выглядит минимальным порогом, который мы можем получить.

Однако есть предположение, что стоимость может достичь 1 200 долларов, в зависимости от финальной комплектации и ситуации на рынке электроники.

Отметка в 1 500 долларов считается критической чертой, пересечение которой может спровоцировать волну недовольства среди потребителей.

Разные стратегии

Сравнивая стратегию Microsoft с планами конкурентов, можно заметить фундаментальную разницу. Компания Sony для своей будущей PlayStation 6, вероятно, выберет более традиционный путь, ориентируясь на привычную модель консольного рынка и доступность для массового игрока.

Зато Xbox Project Helix позиционируется как своеобразный мостик, позволяющий игрокам выйти за пределы привычного консольного сегмента. Корпорация рассчитывает, что аудитория, которая ценит максимальную мощность и стремится иметь доступ к огромной библиотеке игр сразу с двух платформ, будет готова заплатить больше за эксклюзивные возможности. Ожидается, что Project Helix будет на 20 – 40 процентов быстрее конкурентных решений следующего поколения.