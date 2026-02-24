Что происходит в компании?

Процесс реструктуризации вряд ли можно назвать спланированным. Все выглядит очень резко и хаотично. Об этом говорит немало факторов, в частности тот, что об увольнении президента Xbox Сары Бонд команда узнала из СМИ, пишет The Verge.

Дело в том, что об уходе Фила Спенсера все говорят уже давненько и это не было сюрпризом ни для кого. Он планировал этот шаг еще в 2025 году после изнурительного процесса приобретения Activision Blizzard за 68,7 миллиардов долларов.

Спенсер запомнится как лидер, что восстановил бренд после слабого старта Xbox One, ввел подписку Game Pass и сделал ставку на кроссплатформенность. Однако поколение Xbox Series X и Series S так и не смогло существенно сократить разрыв с PlayStation, а интеграция новых активов сопровождалась закрытием студий и увольнениями, что существенно подмочило репутацию бренда.

Однако настоящим шоком для рынка стал одновременный уход Сары Бонд, которая заняла пост президента Xbox только в октябре 2023 года и считалась главной претенденткой на роль преемницы Спенсера.

Процесс объявления этих изменений сопровождался хаосом: из-за утечки информации в СМИ работники подразделения узнали об увольнении руководства из новостей раньше, чем получили внутренние сообщения.

Напряженность усилилась тем, что в прощальных письмах Сатья Наделла и другие топ-менеджеры даже не упомянули заслуги Бонд, хотя именно она была публичным лицом бренда во время юридических баталий за Activision Blizzard.

При ее руководстве маркетинг сместил акцент с консолей на облачные сервисы под лозунгом "вам не нужен Xbox, чтобы играть в Xbox", что воспринималось неоднозначно как аудиторией, так и внутри компании. Кроме того, анонсированный ею мобильный магазин Xbox не появился даже через два года после обещанного срока, а доходы от продажи "железа" продолжали падать три года подряд.

По словам Спенсера, "Бонд решила покинуть Microsoft, чтобы начать новый раздел", как и он сам. Он также похвалил ее за "ключевую роль в определяющий период Xbox". Бонд опубликовала сообщение в своем профиле в LinkedIn. По ее собственным словам, сейчас самое подходящее время для того, чтобы начать что-то новое, как в личном, так и в профессиональном плане.

Кто теперь возглавил Xbox?

Новая руководительница Xbox Аша Шарма ранее работала в Meta и Instacart и не имеет опыта в игровой индустрии, что вызвало скепсис среди геймеров. В своем первом обращении она заверила, что не собирается переполнять игры "бездушным искусственным интеллектом" ради сиюминутной выгоды.

В то же время ее знакомство с фанатами Xbox прошло не совсем по плану. Она продемонстрировала свою игровую учетную запись Xbox, очевидно, чтобы продемонстрировать близость к аудитории, однако геймеры заподозрили не честное поведение. Дело в том, что аккаунт создан относительно не давно, но его прогрессия впечатляет. Вряд ли человек с занятостью Аши действительно имел время на такие достижения.

Шарма отметила желание вернуть бренду его первоначальный дерзкий дух и назвала следующие 25 лет временем для тех, кто решится строить неожиданные вещи. Сейчас перед ней стоит задача стабилизировать бизнес в период турбулентности и сформировать новую стратегию развития бренда.