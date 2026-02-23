Пользователи заподозрили, что аккаунт наполняли искусственно, чтобы создать образ ярого игрока, хотя ранее Шарма занималась разработками в сфере ИИ, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Microsoft готовит новую консоль на Windows: детали амбициозного проекта компании

Почему игровой опыт новой руководительницы Xbox вызвал столько вопросов?

До назначения на должность гендиректора Microsoft Gaming Аша Шарма два года работала президентом направления CoreAI в этой же корпорации. Судя по данным в аккаунте AMRAHSAHSA, до недавнего времени игры не были ее главным увлечением, что подтверждает история ее аккаунта: она начала активно играть на Xbox только в середине января 2026 года.

Однако менее чем за полтора месяца руководительница успела опробовать 30 проектов, среди которых такие масштабные игры, как Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Control и серия Halo.

Поражает не только количество игр, но и скорость прогресса при условии высокой занятости на новой должности. За этот короткий период Шарма заработала 10 870 очков Gamerscore. В частности, в игре Ball x Pit она провела 43 часа всего за неделю, а также разблокировала ряд редких достижений в Minecraft.

Из-за таких аномальных показателей пользователи предположили, что аккаунт мог "прокачивать" кто-то другой, а ее сообщения в соцсетях вместо нее создает чат-бот Copilot. На подобные упреки новая глава подразделения ответила шутливой фразой, имитирующей звуки робота.

Несмотря на скепсис, Аша Шарма уже определила свою тройку любимых игр: ими стали Valheim, Goldeneye 007 и Halo. Она признает, что пока не может сравниться по игровому опыту с бывшим руководителем Филом Спенсером, но имеет четкое видение развития бренда.

В ее планах – сосредоточение на создании качественных проектов и стратегия "возвращения Xbox". Также она заверила сообщество, что не собирается переполнять игровую экосистему бездушным контентом, созданным искусственным интеллектом.

Что известно об изменениях в Xbox?

В субботу 21 февраля генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в официальном блоге Microsoft сообщил о значительных перестановках в руководящем составе игрового подразделения Microsoft Gaming.

Как стало известно, генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер, который руководил подразделением с 2014 года, 23 февраля покидает компанию – он проработал в Microsoft более 38 лет .

. Одновременно с этим об отставке объявила президент и операционный директор Xbox Сара Бонд, которая занимала эту должность с октября 2023 года.

Нынешний глава Xbox Game Studios Мэтт Бути получил повышение до исполнительного вице-президента и главного директора по контенту, а новым руководителем Microsoft Gaming стала Аша Шарма.



Аша Шарма и Мэтт Бути / Фото Microsoft

Шарма пришла в Microsoft два года назад и до сих пор занималась ИИ-сервисами, а в роли гендиректора Microsoft Gaming сосредоточит внимание на создании отличных игр, "возвращении Xbox" и будущем гейминга (новые бизнес-модели и способы игры).