Витік інформації зі стану розробників вказує на те, що фінальна місія однокористувацької кампанії нової CoD може несподівано перевести гру в інший режим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Унікальний прецедент чи лише чутки?

Наразі про сюжетну кампанію Black Ops 7 відомо не надто багато, окрім того, що її події будуть проходити у віртуальній версії Японії та вигаданому місті Авалон.

Разом з тим, джерела порталу Insider Gaming, які бажають залишитися анонімними, повідомляють, що фінальна місія гри буде багатокористувацьким досвідом для 32 гравців.

Стверджується, що 12-та та остання місія кампанії буде розгортатися на масштабній карті міста "Авалон", що спочатку планувалася як арена для режиму королівської битви.

За структурою фінальне завдання стане "хардкорним extraction шутером", де гравцям потрібно буде виконувати завдання та вдало евакуюватися, бо у разі невдачі – вони втратять прогрес свого персонажа.

Трейлер гри – дивіться відео

Джерела також повідомляють, що всі три режими Black Ops 7 (кампанія, зомбі та мультиплеєр) будуть якимось чином інтегровані один з одним, що дозволить гравцям підвищувати рівень зброї, персонажів тощо навіть під час однокористувацьких місій.

Поки що складно уявити як саме це все працюватиме, одначе звучить подібна концепція вельми цікаво.