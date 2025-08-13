Один з розробників Battlefield 6 відповів на найпопулярніше питання геймерів щодо гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на його допис у X.

Більші мапи чекатимуть геймерів на релізі?

Фанати культової серії шутерів вже мали можливість випробувати нову частину під час відкритого бета-тестування, яке тривало з 9 по 10 серпня та знову отримають таку можливість з 14 до 17 серпня.

Саме під час нього деякі гравці помітили, що карти, доступні у відкритій бета-версії, були меншими порівняно з попередніми частинами.

Прокоментував це у соцмережі X один з творців проєкту Девід Сірленд. За його словами, DICE спеціально обрали для бети "тісніші" карти, щоб дати фанатам можливість випробувати "повноцінну та запальну версію" Battlefield 6.

Одначе існують і більші карти, темп гри на яких "відповідно масштабується".

Сірленд сказав, що гравці побачать ці карти "скоро", вочевидь натякаючи на реліз гри, який заплановано на 10 жовтня 2025 року на PS 5, Xbox Series X|S та ПК.

Відкрита бета-версія стала величезним успіхом, тож розробникам залишається лише розв'язати проблеми з читерами.