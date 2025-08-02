У пересічних геймерів буде шанс самотужки випробувати продовження легендарної серії Battlefield, яка намагатиметься забрати корону "королеви шутерів" у Call of Duty, повідомляє 24 Канал.

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Як потрапити в бета-тест Battlefield 6?

EA подбали про усіх геймерів та зробили ставку на Battlefield 6, тож усе, що вам потрібно буде зробити аби стати частиною тестування нового шутера – завантажити "бету" з магазину вашої платформи (ПК, PS5, Xbox Series X|S).

Це можна буде зробити вже від 4 серпня, коли файл стане доступним для попереднього завантаження.

Коли почнеться відкрите бета-тестування Battlefield 6?

Вперше відчути атмосферу нової гри можна буде вже зовсім незабаром. Відкрите бета-тестування Battlefield 6 триватиме протягом двох тижнів та проходитиме у два раунди:

Перший пройде з суботи, 9 серпня 2025 року, до неділі, 10 серпня

Другий – з 14 серпня (четвер) до неділі, 17 серпня

Трейлер мультиплеєра – дивіться відео

Як потрапити в бету Battlefield 6 раніше за інших?

Особливо затяті шанувальники серії мають змогу отримати доступ до бета-версії на два дні раніше, переглянувши трансляції певних стримерів та отримавши код методом Twitch Drops.

Після цього його потрібно буде активувати на офіційному сайті EA, пов'язавши акаунт з обліковим записом на Twitch.

Алгоритм дій:

Перейдіть на офіційний сайт EA

Переконайтеся, що ваш обліковий запис пов'язано з платформою Twitch

Перейдіть на вкладку "Payment and Wallet"

Виберіть "Redeem a product code"

Введіть код, отриманий у Twitch Drops

Що чекатиме на гравців?

У беті на геймерів чекатимуть чотири режими гри: Conquest, Breakthrough, Squad Deathmatch та Domination.

Усі вони будуть доступними для гри на чотирьох мапах: Siege of Cairo, Liberation Peak, Iberian Offensive, Empire State.

Якими будуть системні вимоги для Battlefield 6 на ПК?

Згідно з офіційними системними вимогами, тим, хто захоче пограти в Battlefield 6, знадобиться щонайменше Nvidia RTX 2060/AMD Radeon RX 5600 XT з 16 гігабайтами оперативної пам'яті та процесори рівня Intel Core i5-8400/AMD Ryzen 5 2600 для запуску гри у роздільній здатності 1080p з підтримкою 30 FPS.

Тим, хто захоче грати у вищій роздільній здатності з 60-80 FPS, знадобиться ще потужніше залізо.

Системні вимоги / Фото EA

Тож, тестування дасть гравцям змогу вельми добре оцінити новий проєкт перш ніж придбати його за повною ціною, що становить 1699 гривень у Steam та 2399 у PS Store.