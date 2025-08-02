У рядовых геймеров будет шанс самостоятельно испытать продолжение легендарной серии Battlefield, которая будет пытаться забрать корону "королевы шутеров" у Call of Duty, сообщает 24 Канал.

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Как попасть в бета-тест Battlefield 6?

EA позаботились обо всех геймерах и сделали ставку на Battlefield 6, поэтому все, что вам нужно будет сделать, чтобы стать частью тестирования нового шутера – скачать "бету" из магазина вашей платформы (ПК, PS5, Xbox Series X|S).

Это можно будет сделать уже от 4 августа, когда файл станет доступным для предварительной загрузки.

Когда начнется открытое бета-тестирование Battlefield 6?

Впервые почувствовать атмосферу новой игры можно будет уже совсем скоро. Открытое бета-тестирование Battlefield 6 продлится в течение двух недель и будет проходить в два раунда:

Первый пройдет с субботы, 9 августа 2025 года, до воскресенья, 10 августа

Второй – с 14 августа (четверг) до воскресенья, 17 августа

Трейлер мультиплеера – смотрите видео

Как попасть в бету Battlefield 6 раньше других?

Особо ярые поклонники серии имеют возможность получить доступ к бета-версии на два дня раньше, просмотрев трансляции определенных стримеров и получив код методом Twitch Drops.

После этого его нужно будет активировать на официальном сайте EA, связав аккаунт с учетной записью на Twitch.

Алгоритм действий:

Перейдите на официальный сайт EA

Убедитесь, что ваша учетная запись связана с платформой Twitch

Перейдите на вкладку "Payment and Wallet"

Выберите "Redeem a product code"

Введите код, полученный в Twitch Drops

Что будет ждать игроков?

В бете геймеров будут ждать четыре режима игры: Conquest, Breakthrough, Squad Deathmatch и Domination.

Все они будут доступны для игры на четырех картах: Siege of Cairo, Liberation Peak, Iberian Offensive, Empire State.

Какими будут системные требования для Battlefield 6 на ПК?

Согласно официальным системным требованиям, тем, кто захочет поиграть в Battlefield 6, понадобится минимум Nvidia RTX 2060/AMD Radeon RX 5600 XT с 16 гигабайтами оперативной памяти и процессоры уровня Intel Core i5-8400/AMD Ryzen 5 2600 для запуска игры в разрешении 1080p с поддержкой 30 FPS.

Тем, кто захочет играть в высоком разрешении с 60-80 FPS, понадобится еще более мощное железо.

Системные требования / Фото EA

Итак, тестирование даст игрокам возможность весьма хорошо оценить новый проект прежде чем приобрести его по полной цене, что составляет 1699 гривен в Steam и 2399 в PS Store.