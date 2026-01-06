Цей експериментальний інструмент працюватиме на базі штучного інтелекту безпосередньо на обладнанні користувача, розповідає 24 Канал з посиланням на NVIDIA.

Дивіться також 11 очікуваних космічних ігор, які вийдуть у 2026 році

Як працюватиме новий цифровий помічник у грі про Стародавній Єгипет?

В основі системи лежить мала мовна модель, яка запускається локально на графічному процесорі гравця. Штучний інтелект здатен аналізувати поточний стан ігрової сесії, запити користувача та інформацію з великої бази даних.

Взаємодія з ШІ-радником відбуватиметься за допомогою тексту або голосових команд. Розробники зазначають, що помічник спеціально навчений тонкощам ігрового процесу саме цієї частини Total War. Він володіє розумінням контексту гри, а також використовує манеру спілкування та хід думок, що відповідають історичній епосі.

Як працюватиме NVIDIA ACE – дивіться відео:

Впровадження такого прототипу є частиною ширшої програми Creative Assembly, мета якої – зробити серію стратегій більш доступною та динамічною для аудиторії, не втрачаючи при цьому глибини геймплею.

Випробування нової системи розпочнуться до завершення 2026 року. Для тестування та вдосконалення ШІ-радника студія планує залучати обраних гравців, які зможуть оцінити можливості технології та допомогти у її формуванні.

Про що Total War: Pharaoh?

Total War: Pharaoh – це глобальна історична стратегія, що переносить гравців у часи Нового царства Стародавнього Єгипту на піку його могутності та в період подальшого колапсу бронзової доби, як свідчить з опису гри на сторінці в Steam.

Проєкт поєднує традиційне для серії покрокове керування державою на великій мапі та тактичні битви в реальному часі.

Сюжет гри зосереджений на боротьбі за владу після правління фараона Мернептаха. Гравці мають обрати одного з харизматичних лідерів і привести свою фракцію до домінування, змагаючись за титул Фараона Єгипту або Великого царя хеттів через систему громадянських воєн та політичних інтриг при королівському дворі.