Редакція 24 Каналу зібрала гучні й не дуже релізи, які об'єднані тематикою Sci-Fi. Усі вони повинні вийти у 2026 році. Авжеж дещо з цього все ще може переїхати на наступний рік, але більшість точно варто очікувати вчасно.

Дивіться також Шість найкращих стратегій та симуляторів 2025 року, які вам варто спробувати, якщо пропустили

Halo: Campaign Evolved

Платформи: PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S

Дара релізу: 2026 рік

Студія Halo Studios готує повноцінний ремейк першої частини на рушії Unreal Engine 5. Проєкт виглядає технологічніше за Halo Infinite і пропонує три абсолютно нові місії-приквели. Гравці почують повністю переозвучені діалоги та випробують механіки з пізніших частин серії.

Гра вийде у 2026 році та одразу з'явиться на PlayStation 5, проте вона включатиме лише сюжетну кампанію без мультиплеєра.

Трейлер Halo: Campaign Evolved – дивіться відео:

Saros

Платформи: PS5

Дата релізу: 30 квітня 2026 року

Нова робота від Housemarque запланована на 30 квітня 2026 року ексклюзивно для PS5. Події розгортаються на мінливій планеті Каркоза, де головний герой у виконанні Рахула Колі досліджує приречену колонію.

Гра поєднує динамічний екшн із механікою часової петлі та елементами roguelite, дозволяючи персонажу ставати сильнішим після кожної смерті завдяки постійним покращенням.

Трейлер Saros – дивіться відео:

Pragmata

Платформи: PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S

Дата релізу: 24 квітня 2026 року

Capcom випустить цей екшн від третьої особи 24 квітня 2026 року на PC, PS5 та Xbox Series X|S. У центрі сюжету – астронавт Г'ю та андроїд Діана.

Поки Г'ю веде бої, використовуючи реактивний ранець, Діана зламує ворожі системи. Разом вони намагаються з'ясувати, чому штучний інтелект місячної станції почав винищувати людей.

Трейлер Pragmata – дивіться відео:

Directive 8020

Платформи: PC

Дата релізу: 2026 рік

Це космічний горор від творців Until Dawn, що вийде на PC у 2026 році. Сюжет розповідає про корабель "Кассіопея", який розбився на чужій планеті.

Екіпаж стикається з інопланетною істотою, здатною набувати вигляду своїх жертв. Гравцям доведеться приймати критичні рішення, обираючи між власним порятунком та долею всього людства на Землі.

Трейлер Directive 8020 – дивіться відео

Space Tales

Платформи: PC

Дата релізу: перший квартал 2026 року

Стратегія в реальному часі від Saigon Dragon Studios, реліз якої очікується в першому кварталі 2026 року. У яскравому мультяшному стилі гра оповідає про боротьбу людства з древніми лавкрафтівськими жахами.

Проєкт пропонує 16 різних фракцій та сюжет із розгалуженнями, що розкриває масштабну галактичну змову.

Трейлер Space Tales – дивіться відео:

Lunar Strike

Платформи: PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S

Дата релізу: 2026 рік

Ця гра від студії Cognition фокусується на реалізмі та науковому підході. Судовий експерт має врятувати колонію на Місяці після масштабної диверсії.

У грі немає бойових дій, натомість потрібно вивчати історію поселення та боротися за життя в суворих умовах без кисню, спираючись на реальні дані про місячне середовище.

Трейлер Lunar Strike – дивіться відео:

Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Платформи: PC

Дата релізу: 2026 рік

Легендарна RTS повертається через дев'ять років після попередньої частини. KING Art обіцяє повернення до витоків серії з чотирма фракціями: Орками, Космодесантом, Некронами та Адептус Механікус.

Кампанія налічує понад 70 місій, які можна проходити соло або в кооперативі, з акцентом на деталізовані та криваві битви.

Трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – дивіться відео:

Remnant Protocol

Платформи: PC (Steam)

Дата релізу: 2026 рік

Новий погляд на космічні симулятори, що поєднує бої на кораблях із тактичною глибиною в стилі X-COM. Гравці опиняються посеред громадянської війни після вбивства лідера імперії.

Потрібно виробляти нові кораблі, досліджувати технології та шукати союзників, постійно переховуючи свою секретну базу від ворогів.

Трейлер Remnant Protocol – дивіться відео:

Falling Frontier

Платформи: PC (Steam)

Дата релізу: 2026 рік

Масштабна стратегія в процедурно генерованій зоряній системі. Гравець розбудовує фракцію від одного порту до цілої імперії, займаючись логістикою та проєктуванням кораблів.

Можна детально налаштовувати озброєння суден та навіть проводити орбітальні бомбардування планет суперників.

Трейлер Falling Frontier – дивіться відео:

Battlestar Galactica: Scattered Hopes

Платформи: PC (Steam)

Дата релізу: перший квартал 2026 року

Рогалик, дія якого відбувається після атаки сайлонів на людство. Гравцеві потрібно очолити флот виживших, керувати ресурсами та залагоджувати конфлікти між внутрішніми фракціями.

Головна мета – витримати атаки ворога та встигнути розрахувати маршрут для стрибка в гіперпростір, щоб з'єднатися з основними силами.

Трейлер Battlestar Galactica: Scattered Hopes – дивіться відео:

Starship Simulator

Платформи: PC (Steam)

Дата релізу: 2026 рік

Детальний симулятор життя на космічному судні, що пропонує повну свободу дослідження Чумацького Шляху.

Екіпаж із понад 200 осіб (гравців або NPC) має підтримувати роботу тисяч компонентів семипалубного корабля. Гравці зможуть вивчати планети, шукати реліквії та покращувати судно, також запланована підтримка VR.

Короткий огляд Starship Simulator від автора гри – дивіться відео: