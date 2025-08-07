Call of Duty: Black Ops 7 принесе фанатам серії серйозні зміни в системі безпеки, які мають допомогти у боротьбі з чітерами, інформує 24 Канал з посиланням на блог гри.

Більше ніяких чітерів у CoD?

Поки EA вводять низку нововведень в EA FC 26, Activision поділилася новими деталями щодо вимог до ПК геймерів, які стануть необхідністю для запуску нової частини CoD на платформі.

Мова про дві "безпекові функції": Trusted Platform Mode 2.0 (TPM 2.0) та Secure Boot.

Обидві ці методики розроблені для боротьби з шахраями, причому TPM 2.0 забезпечує апаратну безпеку на ПК з Windows, а Secure Boot (протокол BIOS, що є частиною специфікації UEFI, – 24 Канал) захищає від "низькорівневих чітів", гарантуючи, що під час запуску ПК гравця завантажується лише надійне програмне забезпечення.

Black Ops 7 стане першою грою в серії, яка вимагатиме як TPM 2.0, так і Secure Boot під час запуску, а на додачу розробники додадуть цю вимогу до інших ігор серії – Warzone та Black Ops 6 (після виходу 5 сезону).

При цьому Activision запевняють, що це ніяк не вплине на якість чи продуктивність проєктів.

Геймери в мережі зустріли цю новину з обережним позитивом. Звісно, ці нововведення навряд повністю викорінять чітерство, однак точно дуже сильно ускладнять життя шахраям.