Студія Neobards Entertainment та видавець Konami на пресконференції в Токіо розкрили нові подробиці про майбутній горор Silent Hill f, розповідає 24 Канал з посиланням на Polygon.

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Представники компанії підтвердили, що перше проходження гри завжди закінчуватиметься однаково. За словами розробників, це зроблено для того, щоб кожен гравець спочатку побачив історію саме такою, якою її задумали автори, з усіма її деталями.

Можливість побачити альтернативні події та фінали з'явиться під час повторних проходжень. Обставини та розвиток сюжету залежатимуть від дій гравця. Серед кількох кінцівок буде й традиційний для франшизи жартівливий фінал за участю НЛО.

Що відомо про "Нову гру +"?

Режим "Нова гра +", доступний одразу після релізу, запропонує унікальний контент: змінені битви з босами, додаткові відеоролики з новими сюжетними поворотами та розширені можливості для дослідження світу гри.

Гра матиме кілька версій, які фанати зможуть купити. Кожна з них пропонує додатковий контент.



Версії Silent Hill f / Фото Konami

Вихід Silent Hill f заплановано на 25 вересня для ПК в Steam, PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Сюжет розповість про дівчину Хінако, яка намагається вижити у своєму містечку Ебісугаока зразка 1960-х років, що раптово опинилося в полоні туману та монстрів.