Що відомо про оновлену версію?

Інформація про можливий реліз надійшла від акаунту PlayStation Game Size, який відстежує зміни у внутрішній базі даних PlayStation Store. Інсайдер уточнив, що йдеться саме про нативну версію для PS5, а не про звичайний патч для гри, що вийшла на PS4. Цей акаунт має високу репутацію, оскільки раніше він точно повідомляв про вихід оновлення для Cyberpunk 2077 та про нову гру в серії Assassin's Creed, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

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Ця новина може здатися дивною, адже лише кілька місяців тому PR-директор Warhorse Studios заявляв, що студія не планує робити ремастер або ремейк першої частини. Він пояснював це браком ресурсів та концентрацією на підтримці успішної другої частини. Проте випуск порту, а не повноцінного ремастера, вимагає значно менше зусиль, тому такий крок цілком імовірний.

Потенційний вихід оновленої Kingdom Come: Deliverance має сенс на тлі величезного успіху її сиквелу. Багато нових гравців захотіли ознайомитися з початком історії, але зіткнулися з тим, що оригінальна гра 2018 року на консолях мала чимало технічних проблем та помилок.

Нативна версія для PS5 могла б виправити ці недоліки, запропонувавши гравцям стабільну частоту кадрів, вищу роздільну здатність та загальні технічні покращення.

На жаль, жодних припущень про хоча б приблизний час релізу Kingdom Come: Deliverance для PS5 наразі немає. Навіть якщо розробка й іде, студія оголосить про неї ближче до релізу.