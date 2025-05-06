Крадуть усі

Kingdom Come: Deliverance 2 стала справжнім хітом. На честь цього досягнення студія Warhorse Studios опублікувала у соцмережах інфографіку з вражаючими статистичними даними. І серед них особливо виділяється одне – масштаби внутрішньоігрових крадіжок, які вчинили гравці впродовж цього часу, пише 24 Канал.

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Відкритий світ середньовічної Богемії не лише привабив фанатів історії та RPG, а й виявив у багатьох із них хист до злодійства. За офіційними даними, гравці загалом поцупили понад 38,5 мільярда предметів. Йдеться про вміст скринь, полиць, складів, крамниць і приватних домівок, які розкидані по величезному світу гри. Kingdom Come: Deliverance 2 пропонує гравцям повну свободу дій – і, судячи з усього, багато хто не зміг встояти перед можливістю розжитися чужим добром.

Ці злочинні дії не обмежувалися лише крадіжками предметів. Warhorse Studios також повідомила, що 132,3 мільйона NPC стали жертвами кишенькових злодіїв.

Загальна вартість вкраденого за цей час – колосальні 2,43 трильйона ґрошів. Це не просто ігрова механіка – це справжня хвиля цифрового криміналу.

Автор інфографіки навіть заявив, що особисто зробив внесок у цю статистику, адже лише після проходження весільного квесту мав у гаманці кілька десятків тисяч ґрошів, пограбувався численних гостей. Таких "підприємливих" гравців, як виявляється, мільйони.

Kingdom Come: Deliverance 2 лишається однією з найуспішніших RPG останніх місяців. Попереду – нові пригоди: розробники вже анонсували три масштабні DLC, кожне з яких суттєво відрізнятиметься від інших та розширюватиме світ гри ще більше.