Воруют все

Kingdom Come: Deliverance 2 стала настоящим хитом. В честь этого достижения студия Warhorse Studios опубликовала в соцсетях инфографику с впечатляющими статистическими данными. И среди них особенно выделяется одно – масштабы внутриигровых краж, которые совершили игроки в течение этого времени, пишет 24 Канал.

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Открытый мир средневековой Богемии не только привлек фанатов истории и RPG, но и обнаружил у многих из них талант к воровству. По официальным данным, игроки в целом украли более 38,5 миллиарда предметов. Речь идет о содержимом сундуков, полок, складов, магазинов и частных домов, которые разбросаны по огромному миру игры. Kingdom Come: Deliverance 2 предлагает игрокам полную свободу действий – и, судя по всему, многие не смогли устоять перед возможностью разжиться чужим добром.

Эти преступные действия не ограничивались лишь кражами предметов. Warhorse Studios также сообщила, что 132,3 миллиона NPC стали жертвами карманников.

Общая стоимость украденного за это время – колоссальны 2,43 триллиона денег. Это не просто игровая механика – это настоящая волна цифрового криминала.

Автор инфографики даже заявил, что лично внес вклад в эту статистику, ведь только после прохождения свадебного квеста имел в кошельке несколько десятков тысяч денег, ограбил многочисленных гостей. Таких "предприимчивых" игроков, как оказывается, миллионы.

Kingdom Come: Deliverance 2 остается одной из самых успешных RPG последних месяцев. Впереди – новые приключения: разработчики уже анонсировали три масштабные DLC, каждое из которых будет существенно отличаться от других и расширять мир игры еще больше.