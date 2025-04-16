Реализм и внимание к деталям в Kingdom Come Deliverance 2 покорили геймеров, однако некоторые из них искренне удивляются почему в виртуальной Богемии нет ни одного ребенка. Warhorse Studios дали интересный ответ на этот вопрос, сообщает 24 Канал со ссылкой на CzechCrunch.

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Дети – это лишние проблемы для разработчиков

Как оказалось, дети были "вырезаны" из Kingdom Come Deliverance 2, чтобы избежать любых маркетинговых или этических рисков, которые они могли бы вызвать для компании Warhorse Studios.

Во время пражского Comic-Con исполнительный продюсер игры Мартин Клима отвечал на вопросы поклонников и объяснил почему так произошло. По его словам, команда разработчиков очень хотела включить детей в игру, чтобы разнообразить NPC, но вероятные последствия такого решения слишком пугали.

Проблема с добавлением детей заключается в том, что вы полагаетесь на то, что игроки будут хорошими людьми в игре,

– считает продюсер.

Разработчики переживали, что при условии существования таких персонажей, игроки должны были бы иметь способность их атаковать. Этого, конечно, не хотели допустить, но вместе с тем если бы дети таки были, но их невозможно было бы атаковать – от этого бы страдал реализм.

Вы не хотите, чтобы люди снимали видео, как они бросают еще одно тело на кучу детских трупов (в игре, – ред.),

– рассказал Клима.

В конце, отсутствие детей в KCD 2 не стало такой уж проблемой для миллионов игроков, которые получили новый повод вернуться в игру с выходом долгожданного хардкорного режима.