Kingdom Come: Deliverance 2 стала успешной не только из-за безумного внимания разработчиков к деталям, но и не в последнюю очередь благодаря талантливым актерам, которые сыграли знаковых для проекта персонажей, информирует 24 Канал.

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Мечтой является игра от Rockstar

Одним из них является Люк Дейл, который воплотил на геймерских экранах друга и потенциальный любовный интерес главного героя – шляхтича Яна Птачека.

Хотя KCD 2 имеет секретную концовку, ни для кого не секрет, что за свою работу в игре от Warhorse Studios Дейл получил признание как от геймеров, так и от критиков, поэтому сам актер заслуженно гордится собственной принадлежностью к игровой индустрии.

Недавно он рассказал поклонникам роль в какой видеоигре отныне является мечтой и даже целью всей его жизни.

Это произошло после путешествия актера южными регионами США, природа и люди которых по-настоящему поразили художника.

После встречи с некоторыми из самых удивительных персонажей, которые, как я действительно считал, существуют только в фильмах, я должен сделать целью своей жизни участие в игре Red Dead,

– написал актер.

В своем сообщении Дейл сразу "тегнув" Rockstar, поэтому вполне возможно, что разработчики "возьмут на карандаш" популярного среди геймеров актера и его мечта таки осуществится.

Конечно, при условии что в студии вообще планируют когда-нибудь создавать продолжение Red Dead Redemption.