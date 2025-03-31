Kingdom Come: Deliverance 2 стала успішною не лише через шалену увагу розробників до деталей, а й не в останню чергу завдяки талановитим акторам, які зіграли знакових для проєкту персонажів, інформує 24 Канал.

До теми Як прокачати всі навички в Kingdom Come: Deliverance 2

Мрією є гра від Rockstar

Одним з них є Люк Дейл, який втілив на геймерських екранах друга та потенційний любовний інтерес головного героя – шляхтича Яна Птачека.

Хоча KCD 2 має секретну кінцівку, ні для кого не секрет, що за свою роботу в грі від Warhorse Studios Дейл отримав визнання як від геймерів, так і від критиків, тож сам актор заслужено пишається власною приналежністю до ігрової індустрії.

Нещодавно він розповів шанувальникам роль у якій відеогрі віднині є мрією та навіть ціллю всього його життя.

Це сталося після подорожі актора південними регіонами США, природа та люди яких по-справжньому вразили митця.

Після зустрічі з деякими з найдивовижніших персонажів, які, як я справді вважав, існують лише у фільмах, я повинен зробити ціллю свого життя участь у грі Red Dead,

– написав актор.

У своєму дописі Дейл одразу "тегнув" Rockstar, тож цілком можливо, що розробники "візьмуть на олівець" популярного серед геймерів актора та його мрія таки здійсниться.

Звісно, при умові що в студії взагалі планують коли-небудь створювати продовження Red Dead Redemption.