Разработчики анонсировали запуск хардкорного режима, который выйдет уже 15 апреля, рассказывает 24 Канал.

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О планах по хардкорному режиму студия сообщала еще в январе, и сначала планировала релиз к середине апреля. В понедельник Warhorse подтвердила, что новый режим станет доступным на следующей неделе – с 14 по 20 апреля. Впоследствии стало известно, что дополнение выйдет 15 апреля.

Режим хардкора в Kingdom Come: Deliverance 2 описывается как "безжалостный" и "такой, не прощающий ошибок". В нем игроки смогут активировать по меньшей мере три из десяти негативных модификаторов, которые значительно усложняют прохождение игры.

Среди доступных модификаторов – уменьшение получаемого опыта, ускоренное загрязнение персонажа, большая агрессия со стороны посторонних NPC, повышенная застенчивость героя и тому подобное.

Это не просто повышение сложности, а новый стиль игры. Ваша позиция не будет отображаться на карте, быстрое перемещение будет недоступным, а компас станет бесполезным. Ориентироваться придется исключительно с помощью зрения и местных слухов,

– предупредили разработчики.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а 28 марта стала доступной и в магазине GOG.

Ранее Kingdom Come: Deliverance 2 уже получала первое крупное дополнение. Barber Mode добавил в игру новые прически для Генри.