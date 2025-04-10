Разработчики анонсировали запуск хардкорного режима, который выйдет уже 15 апреля, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Microsoft объявила дату Xbox Games Showcase 2025 и готовит отдельную презентацию The Outer Worlds 2
О планах по хардкорному режиму студия сообщала еще в январе, и сначала планировала релиз к середине апреля. В понедельник Warhorse подтвердила, что новый режим станет доступным на следующей неделе – с 14 по 20 апреля. Впоследствии стало известно, что дополнение выйдет 15 апреля.
Режим хардкора в Kingdom Come: Deliverance 2 описывается как "безжалостный" и "такой, не прощающий ошибок". В нем игроки смогут активировать по меньшей мере три из десяти негативных модификаторов, которые значительно усложняют прохождение игры.
Среди доступных модификаторов – уменьшение получаемого опыта, ускоренное загрязнение персонажа, большая агрессия со стороны посторонних NPC, повышенная застенчивость героя и тому подобное.
Это не просто повышение сложности, а новый стиль игры. Ваша позиция не будет отображаться на карте, быстрое перемещение будет недоступным, а компас станет бесполезным. Ориентироваться придется исключительно с помощью зрения и местных слухов,
– предупредили разработчики.
Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а 28 марта стала доступной и в магазине GOG.