Xbox Games Showcase 2025 состоится 8 июня в 19:00 по киевскому времени, рассказывает 24 Канал. Мероприятие пройдет исключительно в цифровом формате и будет доступно для просмотра более чем на 40 языках через платформы YouTube, Twitch и другие стриминговые сервисы.

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Во время шоу Microsoft представит новые игры как от внутренних студий, так и от партнеров со всего мира. Сразу после основной презентации состоится специальный выпуск из серии Direct, посвященный ролевой игре The Outer Worlds 2 от студии Obsidian Entertainment.

В Microsoft пообещали, что The Outer Worlds 2 Direct "заглянет за кулисы Obsidian Entertainment" и покажет новый геймплей, а также раскроет детали и инсайты от разработчиков продолжения научно-фантастической RPG от первого лица, получившей многочисленные награды.

В течение недели после Xbox Games Showcase 2025 на официальном блоге Xbox Wire, в подкасте The Official Xbox Podcast и на канале Xbox в YouTube будут появляться дополнительные материалы и разборы игр, показанных во время презентации.

The Outer Worlds 2 выйдет в 2025 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S, а также будет доступна в подписке Game Pass. На The Game Awards 2024 в декабре Microsoft уже показала первый геймплейный трейлер игры.

Трейлер The Outer Worlds 2 – смотрите видео

А тем временем создатели Halo готовятся к демонстрации геймплея своего PvP-шутера Marathon, которая может выйти позже в этом году, о чем заявил инсайдер Том Хендерсон.